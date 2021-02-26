Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Главная / Политика

"Северному потоку - 2" предсказали будущее: Есть четыре пути

26 февраля 2021, 15:45  •  77 • Политика
У русского газопровода "Северный поток - 2" есть четыре пути развития. Во всяком случае, в Германии считают именно так.
Как удалось выяснить журналистам немецкого издания Handelsblatt, правительство Германии изучает четыре варианта действий, которые позволили бы достичь компромисса с США по поводу "Северного потока - 2". Один из вариантов - не предпринимать ничего и позволить событиям развиваться своим чередом. Но есть ещё три варианта действий Германии, тем более что США всё настойчивее требуют от Берлина определиться по поводу русского трубопровода.
"Один из вариантов действий - "механизм отключения", который позволит прекратить поставки по "Северному потоку - 2", если Россия сократит или вовсе остановит транзит газа через Украину", - указало издание.
Иными словами, американские "партнёры" очень переживают за Украину - настолько, что готовы сделать что угодно, лишь бы Россия терпела убытки. Не секрет, что транспортировка газа через территорию Украины чем дальше, тем больше становится обременительной для Москвы. Тем не менее хозяева антирусского проекта "Украина" мечтают, чтобы русские ещё и сами оплачивали украинскую русофобию.
Есть и другой вариант развития событий. Например, заморозить прокладку трубопровода. Как себе это представляют в США, учитывая, что газопровод готов более чем на 90%, непонятно.
Третий вариант - увеличение инвестиционной помощи Украине.
Четвёртый - продолжение строительства газопровода, несмотря на угрозы США. Как считают за океаном, Германия пока не приняла окончательного решения по вопросу русского газопровода.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
26 февраля 2021, 02:00
Как спасти детей от вербовки на митинги в TikTok: Боярский назвал самый действенный способ
26 февраля 2021, 10:15
Юрий Пронько рассекретил авантюру Чубайса: "Последствия будут катастрофическими"
26 февраля 2021, 12:05
"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире
26 февраля 2021, 03:50
Счёт за геноцид - миллиарды: В Крыму пообещали объявить Киеву сумму ущерба
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции&...
26 февраля 2021, 02:00
Как спасти детей от вербовки на митинги в TikTok: Боярский назвал самый действенный с...
26 февраля 2021, 02:00
После Грузии Литва решила «навести порядок» в Поднебесной
26 февраля 2021, 10:15
Юрий Пронько рассекретил авантюру Чубайса: "Последствия будут катастрофическими&...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2021, 22:50
Ахметов объявил войну Путину
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокалипсиса в Техасе
20 февраля 2021, 00:15
"Это необходимое условие для мира в Европе": Макрон рассказал, как быть с Россией
23 февраля 2021, 09:50
Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"
24 февраля 2021, 14:15
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"
20 февраля 2021, 13:05
Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.