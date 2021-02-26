"Северному потоку - 2" предсказали будущее: Есть четыре пути

У русского газопровода "Северный поток - 2" есть четыре пути развития. Во всяком случае, в Германии считают именно так.

Как удалось выяснить журналистам немецкого издания Handelsblatt, правительство Германии изучает четыре варианта действий, которые позволили бы достичь компромисса с США по поводу "Северного потока - 2". Один из вариантов - не предпринимать ничего и позволить событиям развиваться своим чередом. Но есть ещё три варианта действий Германии, тем более что США всё настойчивее требуют от Берлина определиться по поводу русского трубопровода.

"Один из вариантов действий - "механизм отключения", который позволит прекратить поставки по "Северному потоку - 2", если Россия сократит или вовсе остановит транзит газа через Украину", - указало издание.

Иными словами, американские "партнёры" очень переживают за Украину - настолько, что готовы сделать что угодно, лишь бы Россия терпела убытки. Не секрет, что транспортировка газа через территорию Украины чем дальше, тем больше становится обременительной для Москвы. Тем не менее хозяева антирусского проекта "Украина" мечтают, чтобы русские ещё и сами оплачивали украинскую русофобию.

Есть и другой вариант развития событий. Например, заморозить прокладку трубопровода. Как себе это представляют в США, учитывая, что газопровод готов более чем на 90%, непонятно.

Третий вариант - увеличение инвестиционной помощи Украине.

Четвёртый - продолжение строительства газопровода, несмотря на угрозы США. Как считают за океаном, Германия пока не приняла окончательного решения по вопросу русского газопровода.