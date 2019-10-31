"Северному потоку - 2" перенос не грозит: В Госдуме отреагировали на решение Дании

Решение Дании по строительству газопровода "Северный поток - 2" не повлияет на сроки реализации проекта. Об этом телеканалу "360" заявил Игорь Ананских.

Ранее стало известно о том, что датская сторона всё же согласовала один из вариантов прокладки трубопровода. При этом Копенгаген пытался всячески затянуть процесс, что в итоге могло обернуться судебным разбирательством.

Как напомнил Ананских, не исключено, что на Данию давили её заокеанские партнёры. Дело в том, что параллельно согласованию маршрута по "Северному потоку - 2" был без проволочек согласован проект по прокладке трубопровода из Норвегии в Европу.

"Даже если бы отказали, то это привело бы только к удорожанию проекта в связи с переносом, но сроки остались бы те же", - добавил парламентарий.

Изначально Социал-демократическая партия Дании выступала против строительства газопровода в экономической зоне королевства. Но после победы на парламентских выборах она решила скорректировать свою позицию.

На рассмотрении Датского энергетического агентства находились целых три заявки по согласованию маршрута "Северного потока - 2" от компании Nord Stream 2 AG. Первая из них была подана ещё в 2017 году.

Но Копенгаген медлил с вынесением своего решения, затягивая процесс согласования. В итоге Nord Stream 2 AG предупредили, что подобные задержки могут привести к росту цен на газ в Европе.