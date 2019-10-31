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"Северному потоку - 2" перенос не грозит: В Госдуме отреагировали на решение Дании
31 октября 2019, 17:09 • 105 • В мире
В Госдуме отреагировали на решение Дании по "Северному потоку - 2", указав на то, что перенос сроков строительства трубопроводу не грозит.
Решение Дании по строительству газопровода "Северный поток - 2" не повлияет на сроки реализации проекта. Об этом телеканалу "360" заявил Игорь Ананских.
Ранее стало известно о том, что датская сторона всё же согласовала один из вариантов прокладки трубопровода. При этом Копенгаген пытался всячески затянуть процесс, что в итоге могло обернуться судебным разбирательством.
Как напомнил Ананских, не исключено, что на Данию давили её заокеанские партнёры. Дело в том, что параллельно согласованию маршрута по "Северному потоку - 2" был без проволочек согласован проект по прокладке трубопровода из Норвегии в Европу.
"Даже если бы отказали, то это привело бы только к удорожанию проекта в связи с переносом, но сроки остались бы те же", - добавил парламентарий.
Изначально Социал-демократическая партия Дании выступала против строительства газопровода в экономической зоне королевства. Но после победы на парламентских выборах она решила скорректировать свою позицию.
На рассмотрении Датского энергетического агентства находились целых три заявки по согласованию маршрута "Северного потока - 2" от компании Nord Stream 2 AG. Первая из них была подана ещё в 2017 году.
Но Копенгаген медлил с вынесением своего решения, затягивая процесс согласования. В итоге Nord Stream 2 AG предупредили, что подобные задержки могут привести к росту цен на газ в Европе.
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