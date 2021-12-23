"Северному потоку - 2" грозят "вечными" санкциями. На Украине взяли всю вину на себя

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина прикладывает все усилия, чтобы не допустить запуска газопровода.

На Украине заявили, что делают всё, чтобы "Северный поток - 2" не был запущен. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, Киев осуществляет борьбу с проектом России по многим направлениям.

В частности, указал он, важно, чтобы над европейскими партнёрами постоянно висела угроза американских санкций. По его мнению, это сделает ограничения по "Северному потоку - 2" вечными. Чего, собственно, и желает Киев.

Витренко уточнил, что заслугой Киева является то, что газопровод пока не ввели в эксплуатацию. По его словам, это произошло благодаря сотрудничеству с иностранными партнёрами.

"Мы заняли позицию, когда мы оглашаем о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта", - заметил Витренко.

Глава "Нафтогаза" указал, что работа по вероятности введения санкций против проекта Киевом ведётся постоянно.

"Мы проводим постоянную работу, касательно возможности наложения санкций на "Северный поток - 2". Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим", - сказал он, добавив, что трубопровод могут не запустить из-за американских санкций.