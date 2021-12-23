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"Северному потоку - 2" грозят "вечными" санкциями. На Украине взяли всю вину на себя

23 декабря 2021, 21:45  •  28 • В мире
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина прикладывает все усилия, чтобы не допустить запуска газопровода.
На Украине заявили, что делают всё, чтобы "Северный поток - 2" не был запущен. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, Киев осуществляет борьбу с проектом России по многим направлениям.
В частности, указал он, важно, чтобы над европейскими партнёрами постоянно висела угроза американских санкций. По его мнению, это сделает ограничения по "Северному потоку - 2" вечными. Чего, собственно, и желает Киев.
Витренко уточнил, что заслугой Киева является то, что газопровод пока не ввели в эксплуатацию. По его словам, это произошло благодаря сотрудничеству с иностранными партнёрами.
"Мы заняли позицию, когда мы оглашаем о несоответствии именно европейским правилам этого проекта и оператора этого проекта", - заметил Витренко.
Глава "Нафтогаза" указал, что работа по вероятности введения санкций против проекта Киевом ведётся постоянно.
"Мы проводим постоянную работу, касательно возможности наложения санкций на "Северный поток - 2". Чтобы эта угроза постоянно висела над проектом этим", - сказал он, добавив, что трубопровод могут не запустить из-за американских санкций.

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