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"Северному потоку - 2" быть: Премьер Польши не смог убедить Меркель заблокировать газопровод

16 февраля 2018, 18:24  •  269 • Политика
По итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток - 2" - чисто экономический проект и не представляет опасности для Европы.
Сегодня германский канцлер Ангела Меркель встретилась с польским премьером Матеушем Моравецким, чтобы обсудить "Северный поток - 2". В ходе данной встречи представитель Варшавы, как это следует из всех предыдущих заявлений его правительства, пытался убедить лидера сильнейшей страны в Евросоюзе заблокировать строительство российского газопровода.
Встреча проходила за закрытыми дверями, но, судя по всему, если последующее заявление Меркель является показателем, достигнуть своей цели у Моравецкого не получилось. По итогам переговоров федеральный канцлер ФРГ назвала "Северный поток - 2" экономическим проектом, который не несет угрозы Европе.
"Северный поток - 2" не представляет угрозы для диверсификации источников энергии, это типичный экономический проект", - отметила она.
Напомним, что буквально накануне встречи с Меркель премьер-министр Моравецкий заявил, что завершение строительства "Северного потока - 2" приведет к войне между Россией и Украиной. Его позиция нашла себе частичное подтверждение и в Вашингтоне. Там глава Госдепа Рекс Тиллерсон настоял, что "Северный поток - 2" может подорвать стабильность и безопасность Евросоюза и всего европейского континента.

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