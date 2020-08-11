"Северному потоку - 2" быть: Лавров решительно ответил "не видящим краёв" США

Об этом глава МИД России заявил, выступая на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Лавров отметил, что проект может быть завершён в самое ближайшее время.

При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на попытки ЕС и США остановить строительство газопровода при помощи односторонних санкций. Но если Евросоюз ещё воздерживается от экстерриториального принципа в вопросе санкций, то США оказывают экономическое давление на кого угодно и по любому поводу.

"США здесь не видят для себя никаких красных линий, никаких краёв. Грубо преследуют без всякого дипломатического оформления одну простую цель: США должны иметь возможность делать всё, что им заблагорассудится", - сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что эта вседозволенность распространяется и на политику, и на экономику, и на остальные виды деятельности.

Ранее сообщалось, что три американских сенатора пригрозили немецкому порту санкциями и "финансовым уничтожением", если он не прекратит участие в проекте "Северный поток - 2". Эти угрозы чрезвычайно возмутили некоторых депутатов бундестага, которые пообещали дать американцам жёсткий ответ.