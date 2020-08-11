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"Северному потоку - 2" быть: Лавров решительно ответил "не видящим краёв" США
11 августа 2020, 17:10 • 106 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров решительно ответил "не видящим краёв" США: "Северному потоку - 2" быть. По его словам, запуск газопровода произойдёт в ближайшее время.
Об этом глава МИД России заявил, выступая на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Лавров отметил, что проект может быть завершён в самое ближайшее время.
При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на попытки ЕС и США остановить строительство газопровода при помощи односторонних санкций. Но если Евросоюз ещё воздерживается от экстерриториального принципа в вопросе санкций, то США оказывают экономическое давление на кого угодно и по любому поводу.
Министр подчеркнул, что эта вседозволенность распространяется и на политику, и на экономику, и на остальные виды деятельности.
Ранее сообщалось, что три американских сенатора пригрозили немецкому порту санкциями и "финансовым уничтожением", если он не прекратит участие в проекте "Северный поток - 2". Эти угрозы чрезвычайно возмутили некоторых депутатов бундестага, которые пообещали дать американцам жёсткий ответ.
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