"Северная Корея будет такой же": Трамп одним твитом поставил ультиматум и дал обещание Ким Чен Ыну

По уже сложившейся привычке президент США Дональд Трамп высказался у себя на странице в Twitter по поводу его отношения к Северной Корее и ее лидеру Ким Чен Ыну. Любопытно, что это сообщение он оставил прямо перед саммитом в Ханое, где намерен обсудить с маршалом Кимом вопрос дальнейшего ядерного разоружения КНДР.

Впрочем, уже одним своим твитом Трамп не только дал обещание Ким Чен Ыну, но и поставл ему же ультиматум, сравнивая КНДР со Вьетнамом.

"Вьетнам процветает, как немногие места на земле, - отметил глава Белого дома. - Северная Корея будет такой же".

Но здесь Трамп поставил Ким Чен Ыну одно существенное обязательное условие - полную денуклеаризацию.

При этом говоря о ядерном разоружении КНДР, американский лидер уточнил, перейдя на caps lock, что у Северной Кореи удивительный потенциал.

"Потенциал удивительный, отличная возможность, как почти ни у кого другого в истории, для моего друга Ким Чен Ына", - пояснил Трамп.

И тут же добавил немного интриги.

"Скоро узнаем - очень интересно!"

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!