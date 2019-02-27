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"Северная Корея будет такой же": Трамп одним твитом поставил ультиматум и дал обещание Ким Чен Ыну
27 февраля 2019, 08:24 • 235 • Политика
Президент США Дональд Трамп перед саммитом с лидером КНДР одним твитом и поставил ультиматум, и дал обещание Ким Чен Ыну, сравнив страну со Вьетнамом. "Северная Корея будет такой же", - пообещал Трамп, но с одним условием - при полной денуклеаризации.
По уже сложившейся привычке президент США Дональд Трамп высказался у себя на странице в Twitter по поводу его отношения к Северной Корее и ее лидеру Ким Чен Ыну. Любопытно, что это сообщение он оставил прямо перед саммитом в Ханое, где намерен обсудить с маршалом Кимом вопрос дальнейшего ядерного разоружения КНДР.
Впрочем, уже одним своим твитом Трамп не только дал обещание Ким Чен Ыну, но и поставл ему же ультиматум, сравнивая КНДР со Вьетнамом.
"Вьетнам процветает, как немногие места на земле, - отметил глава Белого дома. - Северная Корея будет такой же".
Но здесь Трамп поставил Ким Чен Ыну одно существенное обязательное условие - полную денуклеаризацию.
При этом говоря о ядерном разоружении КНДР, американский лидер уточнил, перейдя на caps lock, что у Северной Кореи удивительный потенциал.
"Потенциал удивительный, отличная возможность, как почти ни у кого другого в истории, для моего друга Ким Чен Ына", - пояснил Трамп.
И тут же добавил немного интриги.
"Скоро узнаем - очень интересно!"
Напомним, встреча между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 27 и 28 февраля в Ханое. Она будет второй по счету. Первая состоялась в июне прошлого года в Сингапуре.
Тогда же президент США и маршал Ким подписали совместный документ, в котором указывались обязательства КНДР по денуклеаризации. Взамен же Соединенные Штаты давали Пхеньяну свои гарантии безопасности.
В преддверие двустороннего саммита с руководителем КНДР во Вьетнаме ранее президент США рассыпался в комплиментах к своему будущему собеседнику и признался в "особенных чувствах" к Ким Чен Ыну.
"Пока нет испытаний, мы счастливы", - цитирует американского президента пресс-служба Белого дома.
Впрочем, о доверии маршалу Киму глава Белого дома уже не раз говорил и писал у себя в Twitter. Например, об этом он как раз заявил в эфире программы "60 минут" телеканала CBS. Но сразу признал, что может ошибаться. Также президент США подчеркнул, что хорошо ладит с Ким Чен Ыном.
Кроме того, Трамп недавно также сказал о том, что оба лидера, как и в предыдущую встречу, намерены поговорить тет-а-тет.
"Мы пообщается с глазу на глаз, я верю, - сообщил Трамп, однако тут же добавил, что не знает точно, как будут развиваться события на самом деле. - Что произойдет, я не могу вам сказать".
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