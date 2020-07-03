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"Съесть я бы не рискнула": Японский блогер поймал на удочку разноцветное чудище
03 июля 2020, 21:00 • 18 • В мире
Японский блогер Мияги Азуса поймал на удочку разноцветное чудовище. Рыба имеет настолько причудливый окрас, что поверить в реальность этого существа почти невозможно. "Съесть я бы не рискнула", - комментируют снимок подписчики.
Азуса поделился снимком разноцветного чудища на своей странице в Twitter. На фото он держит в руках гигантскую рыбину розово-голубого и местами зелёного цвета. Оттенки настолько яркие, что трудно поверить в реальность этого существа.
Ряд подписчиков усомнились, что это реальная рыба. Предположили: улов был раскрашен при помощи фотошопа. Другие написали, что рыбацкий трофей напоминает персонажа из фильма "Аватар".
Мияги Азуса сообщил, что это рыба Thalassoma cupido. Её можно поймать в Тихом океане близ Японии и Тайваня. Обычно такие существа попадаются размером с ладонь, а выловить настолько крупный экземпляр считается большой удачей. В Японии эту рыбу называют кинубелла, на Западе – волшебный губан. Она не считается ценной для кулинарии, но вполне съедобна. Чаще всего кинубеллу отправляют не на кухню, а в аквариум, где та смотрится весьма эффектно.
Один из подписчиков рассказал, что причиной столь яркой окраски кинубеллы является её меню. Эта рыба питается не только водорослями, но и отмершими частями кораллов.
"Съесть я бы не рискнула", - призналась под твитом одна из пользовательниц.
Скриншот: Twitter/@azusa54
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