"Съесть я бы не рискнула": Японский блогер поймал на удочку разноцветное чудище

Азуса поделился снимком разноцветного чудища на своей странице в Twitter. На фото он держит в руках гигантскую рыбину розово-голубого и местами зелёного цвета. Оттенки настолько яркие, что трудно поверить в реальность этого существа.

Ряд подписчиков усомнились, что это реальная рыба. Предположили: улов был раскрашен при помощи фотошопа. Другие написали, что рыбацкий трофей напоминает персонажа из фильма "Аватар".

Мияги Азуса сообщил, что это рыба Thalassoma cupido. Её можно поймать в Тихом океане близ Японии и Тайваня. Обычно такие существа попадаются размером с ладонь, а выловить настолько крупный экземпляр считается большой удачей. В Японии эту рыбу называют кинубелла, на Западе – волшебный губан. Она не считается ценной для кулинарии, но вполне съедобна. Чаще всего кинубеллу отправляют не на кухню, а в аквариум, где та смотрится весьма эффектно.

Один из подписчиков рассказал, что причиной столь яркой окраски кинубеллы является её меню. Эта рыба питается не только водорослями, но и отмершими частями кораллов.

"Съесть я бы не рискнула", - призналась под твитом одна из пользовательниц.

Скриншот: Twitter/@azusa54