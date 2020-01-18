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"Серый кардинал" Зеленского: Гаспарян назвал имя кандидата в премьеры Украины. Из силового блока

18 января 2020, 12:09  •  150 • В мире
Политолог Армен Гаспарян в разговоре с Царьградом прокомментировал отставку премьер-министра Украины, назвав её причины, а также упомянув имя нового кандидата. Эксперт считает, что это будет "серый кардинал" из силового блока.
По словам политолога Армена Гаспаряна, Украина до сих пор во всём оглядывается на "старшего брата" - Россию, но в случае отставки премьер-министра всё-таки большую роль сыграла проблема утечки информации.
"Как известно, несколько дней назад появилась запись достаточно такого фривольного общения господина Гончарука с министрами, с главой Нацбанка. Суть заявления сводилась к тому, что Гончарук сам в экономике ничего не понимает, Зеленский ничего не понимает. Но скандал был достаточно громкий, и Гончарук написал у себя в Facebook, что он, таким образом, якобы бросает тень на Зеленского, которого он уважает, и чтобы этого не было, он, соответственно, подает в отставку", - напомнил хронологию событий эксперт.
Гаспарян отметил, что это не что иное, как хорошая мина при плохой игре, поскольку все прекрасно помнят, что Зеленский давал правительству полгода, и они скоро заканчиваются, а никаких серьёзных прорывов за это время осуществлено не было.
"И это все понимают. И не случайно перед Новым годом было очень много разговоров, что Аваков хочет быть премьер-министром. И огромное вливание было в медиапространство, для поддержания этого имиджа. Это первое. И второе. Мне кажется, что Гончарук всё-таки человек неглупый. Он прекрасно понимает, что никакими словесными эквилибристическими номерами не спасти украинскую экономику. Путь там к спасению есть только один. Но если ты его отрицаешь, то смысла нет. Потому что быть в глазах народа человеком, при котором всё это рухнет, не хочется абсолютно никому", - пояснил Гаспарян.
Поэтому, по его словам, Гончарук, по сути, воспользовался формальным поводом и "спрыгнул с этого корабля". Что касается Авакова, политолог считает, что он рассчитывает быть "серым кардиналом", но за всё будет отвечать Зеленский.
"Потом, у Авакова сила. То есть это то, чего нет за Зеленским. И я вполне, кстати, допускаю, что мечты Авакова вовсе не заканчиваются креслом премьер-министра. Хотя ни один человек, ни из российского экспертного сообщества, с кем я разговаривал по этому поводу, ни из украинских серьёзных аналитиков, до конца не может ответить на простой вопрос: всё-таки зачем это Авакову. Ну, он сидит себе и сидит. У него, с этой точки зрения, всё хорошо. Ну, очевидно, это "комплекс власти". Как известно, это один из самых таких страшных и влиятельных наркотиков", - пояснил Гаспарян.
Тем не менее, отмечает Гаспарян, возможны и другие кандидатуры - в "Квартале-95" ещё очень много не задействованных персонажей, а вот хороших политиков нет и не было уже давно.
"Если главная цель молодого певца - похоронить свою песню на странице "ВКонтакте", то его нет. А если у него другая цель, то он должен к ней двигаться. Может быть, на Украине и есть политики, которые серьёзно настроены, серьёзно готовят себя к этой роли. Но мы видим исключительно парад клоунов. Причем клоунов плохих, бездарных, провинциальных. Никого вменяемого за 30 лет на Украине так и не появилось. Я обращаю внимание, что это не моя оценка. Любому человеку, который приходит в украинскую власть, кричат "Геть". Вопрос только в одном: как быстро начинает звучать хор широких народных масс", - подытожил эксперт.

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