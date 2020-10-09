"Серьёзный сигнал": Украинский эксперт "предупредил" Москву о скором объединении Киева с Лондоном

В частности, политолог в интервью для украинского издания "Диалог.юа" выразил мнение о том, что в скором времени Великобритания станет новым геополитическим игроком и сделает ставку на развитие Украины. По его словам, Великобритания как бывшая империя - страна с очень серьёзными амбициями.

"Ищет себе новую роль и на постсоветском пространстве в том числе. Великобритания не хочет быть просто сателлитом США", - отметил он.

По мнению Голобуцкого, нынешняя политика Белого дома США, в частности период правления Дональда Трампа, может не устраивать Лондон.

На фоне этих политических ожиданий МИД Украины намекнул на возможность появления военной базы Великобритании на территории Украины, отметил он.

"Это уже серьёзный сигнал для Кремля, и в том числе для Украины. Мы всё-таки рассматриваемся серьёзно, как элемент нынешней и будущей борьбы с российской экспансией", - подытожил политолог.