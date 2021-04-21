"Серьёзный шаг": Украинский политолог оценил идею полного разрыва отношений с Россией

Украинский политолог, директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков оценил идею полного разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По его словам, это "серьёзный шаг", последствия которого ударят по Киеву в первую очередь.

Стоит отметить, что ранее группа депутатов от президентской партии "Слуга народа" призвала украинского президента Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией.

По словам Рудякова, с учётом того, что минимизированные контакты между двумя странами остаются на одном и том же уровне уже семь лет, понятно, что ни одной, ни второй стороне не интересен полный разрыв отношений.

"Ведь разрыв отношений - это серьёзный шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений", - сказал он.

По словам эксперта, в связи с тем, что Украина контролируется извне, в случае решения пойти на разрыв отношений с Россией Киеву придётся посоветоваться на этот счёт с Западом, где Украине "посоветуют от этого шага воздержаться".

Также, по его словам, разрыв отношений с Россией ухудшит отношения с рядом стран, которые дружественны в отношении нашей страны.

"То есть даже если Украина захочет это сделать, то ей просто не дадут", - сказал он.