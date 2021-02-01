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"Серьёзные дела происходят": В Тегеране завыли сирены, сломались системы геолокации и интернет
01 февраля 2021, 07:45 • 111 • В мире
В ночь с 29 на 30 января в Тегеране завыли сирены. После этого источники стали сообщать о различных неполадках: сломались системы геолокации и частично интернет, но и это далеко не всё. Власти озвучили официальную причину, но… "Серьёзные дела происходят", - оценивают ситуацию русские из числа следящих за происходящим.
В Тегеране внезапно завыли сирены. Согласно данным мониторинговых сайтов, отслеживающих активность в небе, впервые за 30 лет над столицей Ирана прекращено авиасообщение. Предположительно, была совершена кибератака на аэропорт.
В ряде источников появилась версия, что сирены сработали из-за попадания в запрещённую зону самолёта Airbus A321, который принадлежит компании Turkish Airlines. Якобы это произошло из-за технической неполадки с шасси.
С включением сирен совпало отключение электроэнергии в кварталах, окружающих аэропорт Тегерана.
"Серьёзные дела происходят: турецкий борт развернули из Тегерана в Баку", - обратил внимание автор Telegram-канала "Милитарист" и продемонстрировал в качестве доказательства скриншот с сервиса Flightradar24.
Позднее пресс-служба главного аэропорта Ирана подтвердила, что рейс, действительно, развернули. Причиной стали погодные условия.
Согласно данным мониторинговых сервисов, в небе над Тегераном на протяжении некоторого времени не было почти ни одного самолёта.
Произошёл сбой в иранском интернете. Люди не могут получить доступ к сайтам аэропортов этой страны. Также отмечался сбой в геолокационных системах, которые привязаны к GPS.
Агентство ISNA назвало официальную версию срабатывания сирен. По словам главы департамента по экстренным ситуациям провинции Тегеран Мансура Дараджати, система тревоги начала функционировать без команды из-за того, что после сильного дождя в неё попала вода.
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