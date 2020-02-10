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"Серьёзное положение": Пассажиры, заблокированные на карантинном лайнере, просят лекарств

10 февраля 2020, 16:09  •  66 • В мире
Карантинный круизный лайнер Diamond Princess, вернувшийся в японский порт Йокогама, стоит у причала. Пассажиры, которые до 19 февраля останутся заблокированными на судне, сообщают о нехватке лекарств на борту. "Серьёзное положение - лекарства", - написано на одном из плакатов, вывешенных на носу корабля.
В общей сложности, положительная реакция на новый коронавирус выявлена уже у 70 из 3 700 пассажиров, находящихся на борту лайнера. Сообщается, что всех заболевших отправляли на берег для дальнейшей госпитализации.
Карантин на судне продлили до 19 февраля, и эта дата пока ещё не окончательная. На борту находятся 24 гражданина России, но среди них заболевших нет.
На носу корабля пассажиры вывесили японский флаг с надписями на нем - "Не хватает информации! Серьёзное положение - лекарства!", На плакате, висящем отдельно, написано "Спасибо прессе", сообщает РИА Новости.
Пассажиров, у которых выявлен коронавирус, выводили с корабля через обтянутый пластиком коридор, соединяющий судно с берегом.
Согласно поступившей информации, на плохое самочувствие жалуются ещё примерно 100 пассажиров. Однако это, возможно, связано не с коронавирусом, а с заболеваниями, свойственными пожилым людям, - большинству пассажиров на лайнере около 70 лет, есть больные диабетом. У многих закончились лекарства, взятые с собой на время путешествия. Сейчас власти Японии решают вопрос о доставке на борт лайнера необходимых медикаментов. Возможно, это будет сделано при помощи вертолёта.
Напомним, что все 3 700 пассажиров должны оставаться на судне до 19 февраля. Nation News сообщало, что власти КНР построили второй госпиталь для лечения коронавируса.

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