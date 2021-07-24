"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иск России против Украины с несколькими "но". По мнению политолога Павла Данилина, ЕСПЧ "серьёзно себя подвёл".

Речь идёт об отказе суда принять запросы России в адрес Украины, связанные с ограничением доступа к русскому языку в школах и СМИ, а также блокадой Северо-Крымского канала.

По словам Данилина, ЕСПЧ отклонил вполне очевидные пункты запроса России, "где действительно есть нарушения".

"Нарушаются права русскоязычного населения. Второй пункт - отказ в рассмотрении жалобы по вопросу снабжения питьевой водой", - сказал он в беседе с "Лайф", отметив, что "из-за воды войны начинаются", "а тут от этого отмахиваются".

Политолог подчеркнул, что своим решением ЕСПЧ обозначил: "перекрыть доступ к предмету выживания первой необходимости" - "это ерунда".

"ЕСПЧ в этом отношении серьёзно себя подвёл", - констатировал эксперт.