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"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"

24 июля 2021, 09:20  •  553 • Политика
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иск России против Украины с несколькими "но". По мнению политолога Павла Данилина, ЕСПЧ "серьёзно себя подвёл".
Речь идёт об отказе суда принять запросы России в адрес Украины, связанные с ограничением доступа к русскому языку в школах и СМИ, а также блокадой Северо-Крымского канала.
По словам Данилина, ЕСПЧ отклонил вполне очевидные пункты запроса России, "где действительно есть нарушения".
"Нарушаются права русскоязычного населения. Второй пункт - отказ в рассмотрении жалобы по вопросу снабжения питьевой водой", - сказал он в беседе с "Лайф", отметив, что "из-за воды войны начинаются", "а тут от этого отмахиваются".
Политолог подчеркнул, что своим решением ЕСПЧ обозначил: "перекрыть доступ к предмету выживания первой необходимости" - "это ерунда".
"ЕСПЧ в этом отношении серьёзно себя подвёл", - констатировал эксперт.

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