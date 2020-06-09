"Серьёзно, давай же берись за ум": Как Путин остудил мечущегося Трампа

"Король американской сатиры" Энди Боровиц сочинил анекдот о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. По его мнению, взбешённый своими подчинёнными Трамп позвонил в Москву, но наткнулся на категорический отказ.

По мнению Боровица, якобы Трамп, получив отказ от министра обороны Марка Эспера и генерала Марка Милли, обратился в Кремль с просьбой выслать 10 тысяч российских военных на охрану Белого дома.

Но Путин отказал. "Со стороны это будет выглядеть ужасно", - якобы заявил Путин в ответ на просьбу американского президента, а также "посоветовал" главе Белого дома взяться за ум.

И Трампу после такой холодной реакции Москвы, пишет Энди Боровиц, пришлось звонить в КНДР.

Но абонент не ответил, и сообщения отправились прямиком в голосовую почту, пошутил юморист.