Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
Главная / В мире

"Серьёзно, давай же берись за ум": Как Путин остудил мечущегося Трампа

09 июня 2020, 14:00  •  90 • В мире
Американский юморист Энди Боровиц в издании The New Yorker рассказал анекдот о том, как Путин остудил пыл мечущегося в панике Трампа. По мнению сочинителя, президент России категорически отверг просьбу американского коллеги ввести войска для защиты Белого дома. "Серьёзно, давай же берись за ум", - якобы сказал Путин.
"Король американской сатиры" Энди Боровиц сочинил анекдот о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. По его мнению, взбешённый своими подчинёнными Трамп позвонил в Москву, но наткнулся на категорический отказ.
По мнению Боровица, якобы Трамп, получив отказ от министра обороны Марка Эспера и генерала Марка Милли, обратился в Кремль с просьбой выслать 10 тысяч российских военных на охрану Белого дома.
Но Путин отказал. "Со стороны это будет выглядеть ужасно", - якобы заявил Путин в ответ на просьбу американского президента, а также "посоветовал" главе Белого дома взяться за ум.
И Трампу после такой холодной реакции Москвы, пишет Энди Боровиц, пришлось звонить в КНДР.
Но абонент не ответил, и сообщения отправились прямиком в голосовую почту, пошутил юморист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 22:00
"Местный житель - Пыря": Военкор Блохин познакомился с необычным "сирийцем"
08 июня 2020, 23:55
«Нет чудодейственного рецепта»: как в США на фоне протестов готовится возможная реформа полиции
08 июня 2020, 22:00
Германия, Великобритания – антирасистский протест и схватки с полицией
09 июня 2020, 12:00
Переименовали и спрятали. Скрипаль теперь – Боширов, его дочь – Петрова
09 июня 2020, 08:55
С поправкой на COVID-19: как НАТО проводит учения на Балтике в условиях пандемии коронавируса
09 июня 2020, 12:00
Автор музыки к "Профессионалу" получил премию имени 14-летней испанской принцессы
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июня 2020, 08:00
Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вы...
09 июня 2020, 05:00
«Онижедети» начали крушить столицу Евросоюза (Руслан Осташко)
09 июня 2020, 00:00
Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу
09 июня 2020, 03:00
Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии
09 июня 2020, 01:00
Лукашенко объявил «предвыборную войну на уничтожение» (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2020, 16:55
Русские встали на защиту Америки: За ночь собрались сотни добровольцев
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.