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"Серьёзно, давай же берись за ум": Как Путин остудил мечущегося Трампа
09 июня 2020, 14:00 • 90 • В мире
Американский юморист Энди Боровиц в издании The New Yorker рассказал анекдот о том, как Путин остудил пыл мечущегося в панике Трампа. По мнению сочинителя, президент России категорически отверг просьбу американского коллеги ввести войска для защиты Белого дома. "Серьёзно, давай же берись за ум", - якобы сказал Путин.
"Король американской сатиры" Энди Боровиц сочинил анекдот о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. По его мнению, взбешённый своими подчинёнными Трамп позвонил в Москву, но наткнулся на категорический отказ.
По мнению Боровица, якобы Трамп, получив отказ от министра обороны Марка Эспера и генерала Марка Милли, обратился в Кремль с просьбой выслать 10 тысяч российских военных на охрану Белого дома.
Но Путин отказал. "Со стороны это будет выглядеть ужасно", - якобы заявил Путин в ответ на просьбу американского президента, а также "посоветовал" главе Белого дома взяться за ум.
И Трампу после такой холодной реакции Москвы, пишет Энди Боровиц, пришлось звонить в КНДР.
Но абонент не ответил, и сообщения отправились прямиком в голосовую почту, пошутил юморист.
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