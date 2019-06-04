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"Серьёзная проблема с безопасностью": Кот из офиса Мэй облюбовал лимузин Трампа
04 июня 2019, 21:24 • 25 • В мире
Кот Ларри, который живёт в офисе британского премьер-министра, спрятался под лимузин Дональда Трампа от дождя, и теперь животное не могут вытащить из-под автомобиля.
Главный мышелов Британии кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит, облюбовал лимузин американского лидера Дональда Трампа, прибывшего с визитом в Лондон. Об этом пишет Daily Express.
По словам корреспондента NBC Билла Нили, который выложил фотографию животного, кот залез под лимузин, чтобы укрыться от дождя, и теперь не хочет уходить. "Серьёзная проблема с безопасностью", - прокомментировал журналист.
Пока неизвестно, вызвал ли "демарш" Ларри изменения в расписании движения кортежа Трампа.
В то же время ранее в СМИ появились фотографии, на которых Ларри присутствует вместе с Трампом и Мэй: пока оба лидера позируют перед дверью резиденции, кот устроился на подоконнике.
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