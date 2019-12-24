"Сериалы можно снимать только про Чернобыль?" В Рунете отреагировали на планы слить воду с реакторов в Фукусиме

В Сети появились комментарии о планах японских чиновников. До этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Twitter, что Япония собирается слить в океан миллион тонн заражённой радиацией воды с реактора "Фукусима". "Eсть pиск, что oни oтравят и Тиxий oкеан, и pусские pеки Дальнегo Востока", - пишет политик.

"Уже и Time пишет, что японские чиновники собираются сбросить радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в океан. Интересно, снимет ли кто-нибудь сериал о варварском отношении японского правительства к окружающей среде, или сериалы можно снимать только про советский Чернобыль?" - прокомментировал в Twitter "Голос Мордора".

Напомним, 11 марта 2011 года на атомной электростанции "Фукусима-1" началась радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий. Причиной аварии стало сильнейшее в истории Японии землетрясение и последовавшее за ним цунами. Они вывели из строя внешние средства электроснабжения АЭС и резервные дизельные генераторы, что привело к неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и последующему расплавлению активной зоны реакторов. После этого на энергоблоках 1, 2 и 3 произошли взрывы водорода.