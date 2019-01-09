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"Серьезные поведенческие расстройства": В Эстонии усыпили медведя из России

09 января 2019, 07:24  •  18 • В мире
Специалисты одного из зоопарков Таллина приняли решение усыпить белого медведя, подаренного коллегами из Москвы. Такое решение было принято из-за невозможности лечения травмы, которая вызвала "серьезные поведенческие расстройства".
По данным Sputnik Эстония, в одном из столичных зоопарков Эстонии специалисты решили усыпить белого медведя из России по кличке Норд. Такое решение было принято, как отмечает издание, из-за того, что ветеринары не смогли вылечить "хроническую рану на лапе", а в результате травма привела к "ряду серьезных поведенческих расстройств".
"Мы рассмотрели разные возможности и вновь проконсультировались о состоянии белого медведя с экспертами, - говорит журналистам директор зоопарка Тийт Маран. - Они пришли к выводу, что раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения".
Медведь родился в Австрии в 2001 году. Затем он попал в зоопарк Москвы, там его назвали Кефирчиком. В 2009 году зверя передали в эстонский зоопарк, где он получил новое имя.

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