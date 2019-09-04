"Сердце разрывается": После бури негодования в Иране 9-летнюю невесту хотят избавить от мужа

Кадры с иранской свадьбы, на которой девочку выдают замуж за взрослого мужчину, опубликовала среди прочих журналистка Масих Алинежад. Она отметила, что, когда ей прислали этот ролик, она не смогла сдержать слёз при виде такого бракосочетания.

Оказалось, что свадьба прошла в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, пишет РИА Новости. На видео попало семейное торжество: гости на свадьбе поют и танцуют, тогда как юная невеста вытирает глаза… Возмущённые пользователи в Иране осудили всех причастных к тому, что девочку такого возраста вообще отдали замуж.

"Сердце разрывается", "Омерзительно", "Этот мужчина - педофил", - гневно писали комментаторы. В итоге после такой бури возмущения иранские власти решили вмешаться в историю со свадьбой. По данным журналиста Бабака Тагвея, они потребовали от исламского окружного суда расторгнуть брак. При этом журналист в своём твиттере добавил, что в местных СМИ начали распространять якобы ложную информацию о том, что жениху было 22 года, а не 28, как заявлялось ранее, - однако то, что невесте только 9 лет, никто не оспаривает.