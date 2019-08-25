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"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие

25 августа 2019, 19:39  •  195 • В мире
Отношения между Украиной и Россией беспокоят актера Алексей Горбунов, еще несколько лет назад блиставшего в российских фильмах. Однако в 2014 году он поддержал Майдан, уехал в Киев, а теперь заявляет, что у него " сердце кровью обливается", когда он думает о сложившейся ситуации между странами.
Конечно, актеру бы хотелось, чтобы когда-нибудь наступило примирение, однако сколько времени на это уйдет, он предсказать не может.
"Я не могу знать этого, я же не политик. Но у меня сердце кровью обливается четвертый год. Я жду не дождусь, когда это все закончится", — посетовал Горбунов в беседе с ТНТ.
Кроме того, актер раскритиковал украинские власти, которые запретили прямые авиарейсы с Россией: через Минск добираться не слишком удобно.
При этом Горбунов сообщил, что он уже "три года выступает против всех списков и различных запретов, которые усложняют людям жизнь и приносят "геморрой".
Рассказал актер в интервью украинскому телеканалу и о том, что продолжает поддерживать дружеские отношения с некоторыми российскими актерами, среди которых он отметил Михаила Ефремова и Сергея Шнура.
С 2014 года Горбунов решил не сниматься в России. По собственному признанию, актёра осенило во время исполнения гимна на Евромайдане. После этого Горбунов взял ноту антироссийской риторики — страна, которая его кормила, в одночасье стала врагом,
Вместо кино актёр выступал со своей новой "гражданской позицией". Сбережения артиста таяли — он начал сниматься в сериале о жизни украинских военных. Но тот из-за недостатка средств закрыли. О новых предложения от российских режиссеров ничего не известно.
Сегодня Алексей Горбунов выступает в составе группы «Грусть пилота» и признается, что приносит она «копейки, которых хватает только на бензин». Однако музыкальную карьеру, как оказалось, он считает лучшим вариантом, чем работу в украинском кино сегодня.

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