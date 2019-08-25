"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие

Конечно, актеру бы хотелось, чтобы когда-нибудь наступило примирение, однако сколько времени на это уйдет, он предсказать не может.

"Я не могу знать этого, я же не политик. Но у меня сердце кровью обливается четвертый год. Я жду не дождусь, когда это все закончится", — посетовал Горбунов в беседе с ТНТ.

Кроме того, актер раскритиковал украинские власти, которые запретили прямые авиарейсы с Россией: через Минск добираться не слишком удобно.

При этом Горбунов сообщил, что он уже "три года выступает против всех списков и различных запретов, которые усложняют людям жизнь и приносят "геморрой".

Рассказал актер в интервью украинскому телеканалу и о том, что продолжает поддерживать дружеские отношения с некоторыми российскими актерами, среди которых он отметил Михаила Ефремова и Сергея Шнура.

С 2014 года Горбунов решил не сниматься в России. По собственному признанию, актёра осенило во время исполнения гимна на Евромайдане. После этого Горбунов взял ноту антироссийской риторики — страна, которая его кормила, в одночасье стала врагом,

Вместо кино актёр выступал со своей новой "гражданской позицией". Сбережения артиста таяли — он начал сниматься в сериале о жизни украинских военных. Но тот из-за недостатка средств закрыли. О новых предложения от российских режиссеров ничего не известно.

Сегодня Алексей Горбунов выступает в составе группы «Грусть пилота» и признается, что приносит она «копейки, которых хватает только на бензин». Однако музыкальную карьеру, как оказалось, он считает лучшим вариантом, чем работу в украинском кино сегодня.