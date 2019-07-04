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"Сердце болит, не бейте лежачего": Шарий потроллил ЦИК Украины после снятия его кандидатуры с выборов

04 июля 2019, 03:24  •  62 • Политика
Центризбирком Украины снял кандидатуры известного блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Андрея Клюева с выборов в Верховную раду. Шарий уже успел отреагировать в Twitter, слегка потроллив украинский ЦИК. "Сердце болит, не бейте лежачего", - написал он.
Центральная избирательная комиссия Украины выполнила своё обещание и сняла с выборов в Верховную раду кандидатуры бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандально известного блогера Анатолия Шария. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что решение принято единогласно. Более того, члены ЦИК Незалежной незамедлительно проголосовали за исключение фамилий снятых кандидатов из бюллетеней и направили соответствующее решение в типографию.
Анатолий Шарий уже отреагировал на решение ЦИК, написав в своём микроблоге в Twitter ироничный пост, адресованный "ребятам, которые хотят его обидеть".
"Я и так расстроен. Я опустошён. Не будьте такими жестокими. Я не знаю, сердце болит... Но буду держаться. Не бейте лежачего, будьте людьми... Хоть немного сострадания, прошу..." - написал Шарий.
В комментариях блогера поддержали, отметив, что "троллинг зачтён".

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