"Сердце болит, не бейте лежачего": Шарий потроллил ЦИК Украины после снятия его кандидатуры с выборов

Центральная избирательная комиссия Украины выполнила своё обещание и сняла с выборов в Верховную раду кандидатуры бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандально известного блогера Анатолия Шария. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что решение принято единогласно. Более того, члены ЦИК Незалежной незамедлительно проголосовали за исключение фамилий снятых кандидатов из бюллетеней и направили соответствующее решение в типографию.

Анатолий Шарий уже отреагировал на решение ЦИК, написав в своём микроблоге в Twitter ироничный пост, адресованный "ребятам, которые хотят его обидеть".

"Я и так расстроен. Я опустошён. Не будьте такими жестокими. Я не знаю, сердце болит... Но буду держаться. Не бейте лежачего, будьте людьми... Хоть немного сострадания, прошу..." - написал Шарий.

В комментариях блогера поддержали, отметив, что "троллинг зачтён".