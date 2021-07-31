Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
Главная / Политика

"Сэр, у вас что-то на подбородке": Байден попал в неловкую ситуацию во время Zoom-конференции

31 июля 2021, 00:50  •  95 • Политика
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время Zoom-конференции. Ему сообщили о проблеме с внешним видом, о чём тут же узнали журналисты.
Инцидент произошёл во время Zoom-конференции с губернаторами западных штатов, во время которой обсуждалась проблема лесных пожаров. Пока президент выступал с речью об опасности полыхающих лесов, один из помощников положил ему на стол записку.
Глава государства взял записку так, что её текст смогли рассмотреть присутствующие в кабинете фотографы. На листке бумаги было написано: "Сэр, у вас что-то на подбородке". После этого Байден вытер подбородок и посмотрел на свою руку, пишет Daily Mail.
Судя по снимкам, которые успели сделать фотографы, у американского лидера на лице действительно была некая жёлтая точка непонятного происхождения.
Президент, вероятно, стараясь загладить неловкий момент, пошутил в разговоре с губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли, что он начинает "убеждать американский народ в существовании такой вещи, как климатический кризис".
А вице-президент Камала Харрис, которая тоже участвовала в конференции, сказала, что является "калифорнийской девушкой", поэтому не понаслышке знает о лесных пожарах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






95
Источник
Похожие новости
30 июля 2021, 21:10
Познер не смог ответить на вопрос о бегстве из России
30 июля 2021, 23:00
Названа глупейшая ошибка Байдена на встрече с Тихановской: Навредил и себе, и США
30 июля 2021, 23:00
"Украина лишится транзита ещё до 2024 года": Эксперт представил наихудший для Киева сценарий
30 июля 2021, 21:10
Путин сделал Мединского ответственным за историческое просвещение
30 июля 2021, 23:00
ЕС придумал новые санкции против Белоруссии: На этот раз достанется перевозчикам
30 июля 2021, 23:00
"Эти записи доказывают": Трампа обвинили в попытке отменить выборы 2020 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2021, 23:00
Названа глупейшая ошибка Байдена на встрече с Тихановской: Навредил и себе, и США
30 июля 2021, 23:00
"Украина лишится транзита ещё до 2024 года": Эксперт представил наихудший д...
31 июля 2021, 00:50
"Стала настоящим нокаутом": Как статья Путина нарушила планы Киева
31 июля 2021, 00:50
Увольнение дипсотрудников вызвало у США лишь досаду и печаль
31 июля 2021, 00:45
«Экономическая борьба»: в Москве оценили призыв экс-главы МИД Дании превратить «Север...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июля 2021, 01:55
Русские самолётами тушат пожары в Турции. Местных задело: "Мы платим за это"
29 июля 2021, 01:10
После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
25 июля 2021, 09:10
Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым
25 июля 2021, 22:55
"Жутко": Рядом с Осло приземлился гость из космоса
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
24 июля 2021, 09:20
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.