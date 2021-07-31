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"Сэр, у вас что-то на подбородке": Байден попал в неловкую ситуацию во время Zoom-конференции
31 июля 2021, 00:50 • 95 • Политика
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время Zoom-конференции. Ему сообщили о проблеме с внешним видом, о чём тут же узнали журналисты.
Инцидент произошёл во время Zoom-конференции с губернаторами западных штатов, во время которой обсуждалась проблема лесных пожаров. Пока президент выступал с речью об опасности полыхающих лесов, один из помощников положил ему на стол записку.
Глава государства взял записку так, что её текст смогли рассмотреть присутствующие в кабинете фотографы. На листке бумаги было написано: "Сэр, у вас что-то на подбородке". После этого Байден вытер подбородок и посмотрел на свою руку, пишет Daily Mail.
Судя по снимкам, которые успели сделать фотографы, у американского лидера на лице действительно была некая жёлтая точка непонятного происхождения.
Президент, вероятно, стараясь загладить неловкий момент, пошутил в разговоре с губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли, что он начинает "убеждать американский народ в существовании такой вещи, как климатический кризис".
А вице-президент Камала Харрис, которая тоже участвовала в конференции, сказала, что является "калифорнийской девушкой", поэтому не понаслышке знает о лесных пожарах.
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