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"Сеня, по-быстрому объясни": Псаки проговорилась про санкции. Рогозин ответил шуткой
09 июня 2021, 10:15 • 265 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин шуткой в виде кадра "Сеня, по-быстрому объясни товарищу…" из кинофильма "Бриллиантовая рука" отреагировал на заявление пресс-секретаря президента США Джен Псаки о том, что она якобы почти ничего не знала о введённых Америкой санкциях против наших предприятий космической отрасли.
Во время брифинга пресс-секретарь президента США Джен Псаки внезапно огорошила присутствующих журналистов признанием в том, что она якобы почти ничего не знала о введённых Вашингтоном санкциях против наших предприятий космической отрасли.
Но при этом заверила представителей прессы в том, что выяснит позицию Белого дома по этому вопросу, а также то, для чего эти рестрикции были введены.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление Псаки шуткой. Он опубликовал у себя в авторском Telegram-канале кадр из советского фильма "Бриллиантовая рука" (1968) режиссёра Леонида Гайдая с легендарной фразой пор Володьку и сбритые усы - том самом эпизоде, где герой фильма Геша Козодоев говорит Семёну Горбункову: "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы".
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