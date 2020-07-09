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"Сенсацию выдал": Тайные переговоры России по MH7 поспешил выдать Гордон. Но просчитался

09 июля 2020, 21:00  •  187 • В мире
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в разговоре с ним главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов выдал сенсацию по делу MH17. Он напомнил о неких тайных переговорах, которые якобы ведёт Москва. Однако этот пассаж, запущенный Венедиктовым, был развенчан.
Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире повторил "сенсацию" Алексея Венедиктова по делу о крушении малайзийского боинга. Ранее в интервью с Гордоном главред "Эха Москвы" заявил о неких переговорах в Вене, которые якобы ведёт российская сторона.
Гордон вновь озвучил эту версию, указав, что верит своему собеседнику.
"Он много знает, и то, что он говорит, соответствует действительности. Он говорит часто явно и между строк", - заявил Гордон и повторил слова Венедиктова о переговорах в Вене.
В частности, процитировал Гордон, в австрийской столице будто бы идут переговоры между Россией, Австралией и Нидерландами о том, чтобы формально признать вину за крушение самолёта и выплатить компенсацию семьям погибших. Фактически, утверждает Гордон, это и есть подтверждение вины Москвы в трагедии с MH17.
Примечательно, что запущенную Венедиктовым сенсацию уже опровергли, хотя, видимо, этого не знает Гордон, предпочитая на слово верить своему визави.
Как ранее отмечал глава медиакомпании "Русский час", создатель фильма о трагедии Александр Коробко, Венедиктов, выдавший "тайные переговоры", попросту врёт.
В беседе с Царьградом он напомнил, что немецкий юрист Эльмар Гемулла представляет интересы семей погибших граждан ФРГ. Он является одним из ведущих экспертов по авиационному праву и сейчас вовлечён в исследование о катастрофе рейса MH17.
Как подчеркнул Коробко, слова Венедиктова разбиваются о факты: "Венедиктов лжёт! Мы знакомы с профессором Гемуллой, немецким адвокатом, он представляет немецких жертв - никаких переговоров с ним никто не ведёт".

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