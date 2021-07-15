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"Сенсация" США о русских в ЦАР – это демарш: В МИД России объяснили почему

15 июля 2021, 04:20  •  72 • Политика
США пытаются очернить работу русских инструкторов в африканских странах и, в первую очередь, в Центральноафриканской республике (ЦАР), выдавая "сенсации" через СМИ. В Министерстве иностранных дел России назвали это демаршем и объяснили, зачем ведётся такая информационная кампания.
В МИД обратили внимание на увеличение активности западных СМИ и государственных структур по очернению помощи России африканских странам.
"Цель этих усилий, среди прочего - обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела для смены неугодных им "режимов", - объяснили в ведомстве.
Нормализация обстановки в ЦАР происходит в немалой степени благодаря помощи России. Русских инструкторов в республику пригласило руководство этой страны, о чём был уведомлён санкционный комитет Совбеза ООН 2127 по ЦАР. Участия в боевых действиях эти военные не принимают. Они помогают повысить боеспособность армии и органов правопорядка Центральноафриканской республики, сказано в комментарии МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Напомним, 15 июня телекомпания CNN распространила "сенсацию". Якобы в ЦАР действуют "наёмники из ЧВК "Вагнер", приехавшие из России. Американцев и весь мир попытались убедить, что эти солдаты "убивают детей" и совершают иные преступления. В МИД России сообщили и способах "усиления драматического эффекта". Американское СМИ демонстрировало фотографии со следами пуль в какой-то мечети, а также трупа жителя ЦАР, приводило свидетельства "очевидцев" и так далее.
"Этот демарш - очередная попытка определенных кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя все новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на африканском континенте", - добавили в ведомстве.

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