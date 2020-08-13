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"Сенсация" не удалась...": Один факт сломал все теории о самолётах ВКС России в Минске

13 августа 2020, 11:20  •  57 • Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолёты, что мгновенно стало поводом для конспирологических теорий. Военный эксперт Алексей Леонков поспешил разочаровать любителей шапочек из фольги - под Минском единственный завод по ремонту Ту-134. "Сенсация" не удалась..." - комментирует он.
В Белоруссию прилетел Ту-134, спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar. Это стало поводом для целого ряда конспирологических теорий. В чём действительно дело, объяснил военный эксперт Алексей Леонков.
СМИ увязали прилёт самолёта ВКС России с протестами в Минске. Высказывались предположения, что в Белоруссию прилетели российские военные разгонять в столице "борцов с режимом".
Куда смотрит ВВС Белоруссии? Надо было сбивать. Наверняка все пассажиры - это бойцы ЧВК Вагнера, летели в Белоруссию со спецзаданием Кремля.
Лука в Ростов с повышенной комфортностью полетит, а Януковича, падлюку, везли в вертолёте, как мешок картошки, - приводит Леонков комментарии к новостям о самолёте.
На самом же деле всё проще некуда, объясняет эксперт. Он напоминает, что под Минском находится Минский завод гражданской авиации №407. Это, на секундочку, единственный авиаремонтный завод, который может ремонтировать Ту-134. Кроме того, 12 августа - день ВВС. Ну и, наконец, на территорию завода "всевидящее око" FlightRadar не распространяется.
"Сенсация" не удалась... - резюмирует Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
Тем временем СК Белоруссии возбудил 17 уголовных дел по факту беспорядков в республике. Злоумышленники при проведении незаконных акций повредили остановки, светофоры и дорожные знаки, сообщает Nation News.

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