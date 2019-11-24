"Семья - Сталинград русского народа": Координатор движения "Сорок сороков" о новой войне Запада против России

Весьма символично, что митинг в поддержку сохранения семейных традиционных ценностей и против закона о домашнем насилии прошёл в Сокольниках в годовщину события, преломившего ход Сталинградской битвы. Именно 23 ноября, как напомнил координатор общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин, наши войска завершили окружение фашистской группировки под Сталинградом.

"Сталинград - это символ победы нашего народа в тех условиях, когда вся европейская, западная общественность была против нашей страны, когда против нас шла война, направлялись армады танков, самолётов, когда уничтожался наш народ, подвергался геноциду", - отметил Кормухин.

А теперь Россия и её народ, по мнению общественников, оказались перед лицом новой опасности, когда Запад пошёл войной на наши семейные ценности. Просто оружие изменилось: "Раньше были пушки самолёты и танки, сейчас - новые технологии".

"Сейчас появились новые последователи этих господ из Евросоюза. Только теперь они по-другому называются и другую идеологию преследуют, - пояснил свою мысль общественник. - Господа, которые пришли за нашими семьями, за нашими детьми. Они сами давно перестали рожать, сами вымирают".

Собеседник Царьграда отметил, что в нашей стране есть западные иноагенты, "которые считают, что отношения в семье, которые испокон веков регулировались традиционными духовно-нравственными ценностями, должны регулироваться пресловутыми некоммерческими организациями".

"Они не имеют ни опыта, ни понятия, как устроена семья, - подчёркивает Кормухин. - Чему меня НКО может научить? Меня, отца девятерых детей, который прожил в браке 25 лет со своей супругой. Это я их могу научить, как создать семью. А они могут научить только одному: как семью разрушить".

Координатор общественного движения напомнил, что семья - это единое целое: муж, жена, дети - единое целое. "Теперь из семьи хотят сделать объект для нападок, - считает собеседник Царьграда. - Это превращается в риск для семьи, когда НКО будут заходить в чужие семьи под надуманными предлогами в том числе".

"Семья - это Сталинград русского народа. Это тот рубеж, который мы не должны дать перейти, - поясняет Кормухин. - Семья - это кирпич общества. Не будет кирпичей - не будет и дома".

При этом собеседник Царьграда особо обратил внимание на то, движение "Сорок сороков" также выступает против насилия. Но подчеркнул, что "с преступлениями нужно бороться, не заходя в семьи", искоренять первопричину - пристрастие к наркотикам, к алкоголю.