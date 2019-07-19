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"Секундочку!": Украинский министр обороны поставил точку в вопросе, толкал ли его Зеленский
19 июля 2019, 23:39 • 100 • В мире
Украинский министр обороны Степан Полторак поставил точку в вопросе, толкал ли его украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, последний всего лишь повернулся к нему с характерным жестом и сказал: "Секундочку!" На записи же из-за ракурса казалось, что был толчок рукой.
Напомним: ранее в Сети опубликовали видео, на котором Зеленский будто бы толкает Полторака на официальном мероприятии. За это президента Украины успели осудить в обществе.
Однако журналист Юрий Бутусов изложил версию самого Полторака. Министр заявил, что никакого толчка от Зеленского не было.
По его словам, на самом деле Зеленский подошёл к другим высокопоставленным чиновникам и хотел поговорить с ними. Поэтому он повернулся к Полтораку, сказал ему: "Секундочку!" - и сделал характерный жест рукой. Однако с определённого ракурса камеры в итоге получилась иллюзия толчка.
Поскольку съёмка происходила со спины и с большого расстояния, сложно сказать, толкал ли президент министра обороны или нет. Видно то, что Зеленский развернулся к Полтораку и сделал резкий жест рукой. Был ли это толчок - нельзя быть окончательно уверенным, ведь как раз в этот момент за спиной президента проходил оператор, пишет "КП - Украина".
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