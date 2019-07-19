"Секундочку!": Украинский министр обороны поставил точку в вопросе, толкал ли его Зеленский

Напомним: ранее в Сети опубликовали видео, на котором Зеленский будто бы толкает Полторака на официальном мероприятии. За это президента Украины успели осудить в обществе.

Однако журналист Юрий Бутусов изложил версию самого Полторака. Министр заявил, что никакого толчка от Зеленского не было.

По его словам, на самом деле Зеленский подошёл к другим высокопоставленным чиновникам и хотел поговорить с ними. Поэтому он повернулся к Полтораку, сказал ему: "Секундочку!" - и сделал характерный жест рукой. Однако с определённого ракурса камеры в итоге получилась иллюзия толчка.

Поскольку съёмка происходила со спины и с большого расстояния, сложно сказать, толкал ли президент министра обороны или нет. Видно то, что Зеленский развернулся к Полтораку и сделал резкий жест рукой. Был ли это толчок - нельзя быть окончательно уверенным, ведь как раз в этот момент за спиной президента проходил оператор, пишет "КП - Украина".