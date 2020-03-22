Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозли...
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
Главная / В мире

"Секта стала очагом распространения коронавируса": Прихожан здесь "лечили" солёной водой

22 марта 2020, 16:35  •  82 • В мире
В Южной Корее секта пятидесятников стала очагом распространения коронавируса. В качестве главного и единственного средства и для лечения, и для профилактики там использовали солёную воду.
Пятидесятническая церковь "Грейс Ривер" стала очагом распространения коронавирусной инфекции. Местный "священник" и его супруга, а также множество их последователей заразились через пульверизатор. В бутылке была солёная вода, которую разбрызгивали людям в рот. Сопло устройства не обеззараживали.
По данным издания AsiaOne, заражено 46 членов секты. В материале приводятся скриншоты с камеры наблюдения. На кадрах видно, как "священник" каждому находящемуся в церкви вставляет в рот насадку и распыляет воду. Через определённое время после молитвенного собрания люди начинали чувствовать недомогание, появлялись первые симптомы.
Ранее в Южной Корее уже был зафиксирован подобный случай. "Церковь Иисуса Синчонджи" была распущена. В отделении Тэгу у множества прихожан был выявлен коронавирус. Всего последователей секты в стране свыше 240 тысяч человек. Одним из правил религиозного объединения является противодействие любым эпидемиологическим и карантинным мероприятиям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
22 марта 2020, 08:35
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью из Бергамо
21 марта 2020, 04:35
Журналист наглядно показал, как Трамп сознательно пошёл на провокацию Китая
21 марта 2020, 19:35
Как антисоветское подполье истребляло в Польше евреев
21 марта 2020, 16:30
«С больной головы на здоровую»: в России ответили на обвинения Помпео в дезинформации по поводу COVID-19
21 марта 2020, 21:30
«Кому-то в США показалось»: Госдеп обвинил Россию во «враждебных действиях» в энергетической сфере
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2020, 22:35
Так "це Украина" или…? Рассыпавшегося в благодарностях Китаю Зеленского подловили на слове
21 марта 2020, 00:35
"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
21 марта 2020, 22:35
"Русский медведь долго терпел. А теперь нанес удар по американской нефти" (Обзор ИноСми)
17 марта 2020, 01:35
Витязева показала украинца, который "устраивает в Москве дефицит макарон"
18 марта 2020, 15:30
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных каникулах для школьников из-за коронавируса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.