"Секта стала очагом распространения коронавируса": Прихожан здесь "лечили" солёной водой

Пятидесятническая церковь "Грейс Ривер" стала очагом распространения коронавирусной инфекции. Местный "священник" и его супруга, а также множество их последователей заразились через пульверизатор. В бутылке была солёная вода, которую разбрызгивали людям в рот. Сопло устройства не обеззараживали.

По данным издания AsiaOne, заражено 46 членов секты. В материале приводятся скриншоты с камеры наблюдения. На кадрах видно, как "священник" каждому находящемуся в церкви вставляет в рот насадку и распыляет воду. Через определённое время после молитвенного собрания люди начинали чувствовать недомогание, появлялись первые симптомы.

Ранее в Южной Корее уже был зафиксирован подобный случай. "Церковь Иисуса Синчонджи" была распущена. В отделении Тэгу у множества прихожан был выявлен коронавирус. Всего последователей секты в стране свыше 240 тысяч человек. Одним из правил религиозного объединения является противодействие любым эпидемиологическим и карантинным мероприятиям.