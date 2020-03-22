|
"Секта стала очагом распространения коронавируса": Прихожан здесь "лечили" солёной водой
22 марта 2020, 16:35 • 82 • В мире
В Южной Корее секта пятидесятников стала очагом распространения коронавируса. В качестве главного и единственного средства и для лечения, и для профилактики там использовали солёную воду.
Пятидесятническая церковь "Грейс Ривер" стала очагом распространения коронавирусной инфекции. Местный "священник" и его супруга, а также множество их последователей заразились через пульверизатор. В бутылке была солёная вода, которую разбрызгивали людям в рот. Сопло устройства не обеззараживали.
По данным издания AsiaOne, заражено 46 членов секты. В материале приводятся скриншоты с камеры наблюдения. На кадрах видно, как "священник" каждому находящемуся в церкви вставляет в рот насадку и распыляет воду. Через определённое время после молитвенного собрания люди начинали чувствовать недомогание, появлялись первые симптомы.
Ранее в Южной Корее уже был зафиксирован подобный случай. "Церковь Иисуса Синчонджи" была распущена. В отделении Тэгу у множества прихожан был выявлен коронавирус. Всего последователей секты в стране свыше 240 тысяч человек. Одним из правил религиозного объединения является противодействие любым эпидемиологическим и карантинным мероприятиям.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 марта 2020, 22:35
|
21 марта 2020, 00:35
|
16 марта 2020, 00:35
|
18 марта 2020, 02:35
|
21 марта 2020, 22:35
|
17 марта 2020, 01:35
|
18 марта 2020, 15:30