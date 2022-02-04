"Секретный план русской разведки" появился у NYT: Устроить провокацию и провести "вторжение"

Американское издание The New York Times поделилось фантазией, как должно начаться вторжение на Украину.

Истерия, нагнетаемая Западом по поводу вторжения России на Украину, переросла уже в конспирологию. Так, издание The New York Times со ссылкой на анонимных высокопоставленных представителей властей США заявило, что знает, как будет осуществляться вторжение.

По плану, который приводится в публикации, русские якобы подстроят атаку на свою территорию, а затем используют этот манёвр для нападения на Украину. По версии NYT, всё это будет заснято на видео, чтобы затем обосновать необходимость "вторжения".

США же, говорится в публикации, намерены этот план русской разведки разрушить.

"План, который США надеются разрушить, обнародовав его, состоит в организации и видеосъёмке поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей Восточной Украины", - отмечается в статье.

При этом в публикации не приводится ни доказательств правдивости сказанному, ни называются те, кто в России причастен к планированию этой операции.

Всё это окутано тайной. "Официальные лица (США - ред.) не будут обнародовать какие-либо прямые доказательства российского плана или то, как они о нём узнали, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы", - попыталось объясниться NYT.

Однако в качестве подтверждения перечисленному в статье издание указывает, будто эта тема уже обсуждалась с членами Конгресса США и даже передана американским союзникам.