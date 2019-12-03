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"Секретные записки": Шведы раскрыли неудобную "правду" для России по сбитому Су-24. Эрдогана подставили?

03 декабря 2019, 20:54  •  269 • Политика
Шведская некоммерческая организация Nordic Monitor обнародовала документы, которые якобы косвенно подтверждают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично приказал турецким ВВС сбить военный самолёт на турецко-сирийской границе в 2015 году. По крайней мере, так считает Эркан Агын, один из участников переворота в Турции в 2016 году, который предоставил некие информационные записки, доказывающие ключевую роль Эрдогана в этом инциденте.
Nordic Research Monitoring Network занимается вопросами повышения осведомлённости о радикальных и насильственных экстремистских тенденциях в Европе и за её пределами. Организация постоянно публикует различные политические расследования, чаще всего направленные против Турции, не предоставляя никаких веских доказательств. Например, недавно журналисты Nordic Research обвинили Турцию в планировании военной операции против Армении под кодовым названием "Алтай". Сообщалось, что информация была получена из некой секретной записки, в которой, в свою очередь, говорилось о пропавших страницах из секретных документов, содержащих подробный план действий.
Согласно запискам Агына, "два самолёта типа Су-24 неустановленного национального происхождения" были обнаружены турецкими радарами 24 ноября в районе турецко-сирийской границы. В течение 17 секунд оба самолёта находились в воздушном пространстве Турции. Поскольку ответа не было получено и поведение самолётов не изменилось, один из них был сбит турецкими F-16 в соответствии с правилами ведения боевых действий: реактивным самолётам было предписано перехватывать любые самолёты, приближающиеся к воздушному пространству Турции.
Издание опубликовало несколько снимков тех самых "секретных записок" в доказательство своего обвинения. Однако в них нет ни одного прямого упоминания о том, что Эрдоган лично отдавал приказ об уничтожении российского самолёта.
Кремль также официально опроверг версию издания. "Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолёту Су-24 в 2015 году", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого цитирует ФАН.

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