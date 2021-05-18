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"Секретные войска" США рискуют попасть под трибунал

18 мая 2021, 00:10  •  117 • В мире
Расследование Newsweek раскрыло информацию о "секретной армии" США. Авторы расследования заявили, что в рядах этих спецвойск могут состоять порядка 60 тысяч человек. По мнению собеседника Царьграда Владимира Тихонькова, эти сведения следует изучить международному уголовному трибуналу.
Двухлетнее расследование Newsweek позволило всему миру узнать о секретной армии США, в которой могут быть задействованы до 60 тысяч человек. В материале говорится, что на эту армию "специальных людей" государство тратит огромные деньги. Примечательно, что о секретных бойцах до этого не знал никто, хотя их число превосходило число подпольных работников ЦРУ.
При этом работа этих спецбойцов масштабна - как внутри страны, так и за её пределами.
Чтобы скрывать активность "армейцев", по засекреченным статьям военного бюджета ежегодно тратится на тайные операции почти миллиард долларов. Деньги списываются по заведомо поддельным документам, участники операций, в том числе гражданский персонал, действует под чужими и вымышленными именами.
Член Российской ассоциации международного права Владимир Тихоньков отмечает, что обнародованные сведения - не что иное, как прямое подтверждение незаконного присутствия США в регионах с горячими вооружёнными конфликтами по всему миру.
"Покров вымышленных компаний и людей - существенный признак совершения военных преступлений. Их рассмотрение входит в компетенцию международного уголовного трибунала. Вообще правильно будет эту информацию не только предавать гласности через СМИ, но и отправлять напрямую в адрес наших национальных правоохранителей наподобие Следственного комитета. Пусть фиксируют факты агрессии государства с самым раздутым военным бюджетом в мире", - отметил он.
Собеседник Царьграда указывает, что России не стоит пренебрегать ещё одним рычагом влияния в международной политике.
"Всё, что связано с военными преступлениями американцев, подвластно международному уголовному суду. Делать им сейчас практически нечего. Вот и дадим им работу. В первую очередь информация об анонимных войсковых акциях США актуальна для африканского континента, где, по прогнозам, по окончании геологоразведочных мероприятий через 10 лет запасы легкодобываемой нефти окажутся выше, чем в Персидском заливе. Вот там постепенно американцы разворачивают свою военную активность при полном бессилии туземных властей", - подчеркнул эксперт.

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