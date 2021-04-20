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"Секретные протоколы": к объединению России и Белоруссии всё готово
20 апреля 2021, 18:25 • 163 • Политика
С посланием президента России Владимира Путина, которое состоится 21 апреля, связывают две основных сенсации. Якобы есть некие "секретные протоколы", где говорится о признании статуса независимых республик Донбасса и даже присоединении Белоруссии к России. Царьград вместе с экспертами обсуждал такую вероятность.
Итак, о чём говорят инсайдеры, описывая "секретные протоколы". Уже завтра президент России объявит о проведении референдума в России и Белоруссии с главным вопросом: хотим ли мы объединения? В случае получения ответа "да" на прямой вопросы, Москва и Минск - столицы уже единого государства. Насколько это реалистично? Вопрос в эфире ведущая "Первого русского" Елена Афонина адресовала журналисту Константину Придыбайло:
Константин добавил, что не говорит о том, будто эта часть, настроенная националистически, имеет большинство в Белоруссии.
"Конечно, это дискуссионная тема. Не знаю, что будет. Но самое интересное - то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с Владимиром Путиным уже на следующий день после послания, 22 апреля. Возможно, это будет даже не совместное заявление... Но какой будет интеграция? На мой взгляд, нам нужна и экономическая, и политическая интеграция. С экономической работа уже начата, а политической пока не хватает", - пояснил Придыбайло.
В деталях дискуссия доступна в видеоверсии программы чуть ниже.
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