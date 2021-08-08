"Секретные похороны" в карьере Льва Шлосберга: на какую аудиторию работает политик?

Лев Шлосберг намерен попробовать свои силы на выборах в Госдуму, кроме того, он остаётся кандидатом и в Псковское областное собрание депутатов. Но на каких тезисах строил свою политическую карьеру Шлосберг, и что за "секретные похороны" были адресованы совсем не русской аудитории.

Мы уже рассказывали, что с регистрацией представителя "Яблока" Льва Шлосберга на этих выборах творится что-то странное. То его снимают с кампании, то снова возвращают. При том, что Шлосберг принимал участие в акциях, организованных экстремистским сообществом Алексея Навального.

Но интересно не только это. Аналитическая группа Царьграда напомнила, какие тезисы использовал Лев Шлосберг, чтобы заработать политические баллы ещё несколько лет назад:

Так, в 2014 году именно он "раскачивал" тему секретных похорон псковских десантников, якобы погибших в Донбассе. В России тема не "зашла" по причине очевидной бредовости. Но кто сказал, что она была рассчитана на русскую аудиторию? - отмечают авторы расследования.

Тут стоит напомнить, что Лев Шлосберг - участник целого ряда организаций, признанный в России иностраннами агентами. Вероятно в этом и есть разгадка тезисов, выдвигаемых им в ходе политической гонки.

И, кстати, как рассказал сам Шлосберг в беседе с "Дождём", ему хотелось бы поделить Крым с Украиной...