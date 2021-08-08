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"Секретные похороны" в карьере Льва Шлосберга: на какую аудиторию работает политик?
08 августа 2021, 16:00 • 184 • Политика
Лев Шлосберг намерен попробовать свои силы на выборах в Госдуму, кроме того, он остаётся кандидатом и в Псковское областное собрание депутатов. Но на каких тезисах строил свою политическую карьеру Шлосберг, и что за "секретные похороны" были адресованы совсем не русской аудитории.
Мы уже рассказывали, что с регистрацией представителя "Яблока" Льва Шлосберга на этих выборах творится что-то странное. То его снимают с кампании, то снова возвращают. При том, что Шлосберг принимал участие в акциях, организованных экстремистским сообществом Алексея Навального.
Но интересно не только это. Аналитическая группа Царьграда напомнила, какие тезисы использовал Лев Шлосберг, чтобы заработать политические баллы ещё несколько лет назад:
Тут стоит напомнить, что Лев Шлосберг - участник целого ряда организаций, признанный в России иностраннами агентами. Вероятно в этом и есть разгадка тезисов, выдвигаемых им в ходе политической гонки.
И, кстати, как рассказал сам Шлосберг в беседе с "Дождём", ему хотелось бы поделить Крым с Украиной...
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