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"Секретные материалы" Пентагона. Новый "слив"

17 июня 2020, 00:00  •  38 • В мире
Пентагон опубликовал кадры с НЛО. Пользователи тут же начали гадать – уж не розыгрыш ли? Американские пилоты давали свидетельства и рассказывали, что "своими глазами видели неопознанные летающие объекты". Между тем российский эксперт не только дал оценку этим кадрам, но и объяснил, что может стоять за ними.
Автор:
Улькина Галина

"Беловатый, как… конфета"

Общественность взбудоражилась – появились новые видео с НЛО. Пентагон опубликовал три записи. Камерам удалось снять "неопознанные явления". Одно из них было записано в ноябре 2004 года, два других – в январе 2015-го.
На кадрах действительно видны летающие объекты. Внешне они не похожи ни на какие известные летательные аппараты. Примечательно, что американские пилоты и раньше сталкивались с подобным. Например, газета New York Times приводит слова одного из очевидцев:
"Беловатый овальный объект, похожий на большой ТикТак, размером с коммерческий самолёт, с которым столкнулись два истребителя ВМС у побережья Сан-Диего в 2004 году.

"Спасём инопланетян!"

Кстати, охотники за НЛО периодически дежурят в Неваде возле военной базы Зона 51. Это секретная территория, с которой связаны слухи, мол, здесь держат инопланетян.
Обособленное расположение базы и периодически появляющиеся видео с неопознанными летающими объектами спровоцировали к ней горячий интерес американцев, который перерос в своеобразную субкультуру. Инопланетян тут никто так и не увидел, но люди регулярно проводят здесь свои встречи.
Валерий Уваров, исследователь, член "Русского географического общества", в беседе с Царьградом рассказал, что изучал данный вопрос – НЛО – не менее тридцати лет.
"И изучал вопрос не только внутри нашей страны, но и за пределами, этот опыт подсказывает, что, к великому сожалению, за всеми этими наблюдениями, сенсационными заявлениями, которые делает Пентагон, на самом деле ничего не стоит, это все фейки. Зачем это делается, это другая сторона вопроса – я никогда не понимал, зачем обманывать людей? – отмечает эксперт. – Но это все фейки – как человек, который сталкивался несколько раз с этим объектами, я могу сказать, что они вообще ведут себя совершенно иначе. И мне достаточно увидеть фотографию или видео, чтобы сказать – это фейк, это неправда".

А подстраховаться-то надо

Несмотря на заявления американских пилотов об НЛО, президент США Дональд Трамп в июне прошлого года отметил, что не особенно верит в их встречу с неопознанными объектами. И это на фоне того, что Трамп объявил о создании космических войск и распорядился выделить на них 40 миллионов долларов.
И презентовал эмблему новых войск, которая напоминает эмблему из фантастического сериала "Звёздный путь". То есть, с одной стороны, пилотам он, конечно, не верит. А с другой – не грех и перестраховаться, видимо.

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