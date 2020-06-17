"Секретные материалы" Пентагона. Новый "слив"

Автор:

Улькина Галина

"Беловатый, как… конфета"

Общественность взбудоражилась – появились новые видео с НЛО. Пентагон опубликовал три записи. Камерам удалось снять "неопознанные явления". Одно из них было записано в ноябре 2004 года, два других – в январе 2015-го.

На кадрах действительно видны летающие объекты. Внешне они не похожи ни на какие известные летательные аппараты. Примечательно, что американские пилоты и раньше сталкивались с подобным. Например, газета New York Times приводит слова одного из очевидцев:

"Беловатый овальный объект, похожий на большой ТикТак, размером с коммерческий самолёт, с которым столкнулись два истребителя ВМС у побережья Сан-Диего в 2004 году.

"Спасём инопланетян!"

Кстати, охотники за НЛО периодически дежурят в Неваде возле военной базы Зона 51. Это секретная территория, с которой связаны слухи, мол, здесь держат инопланетян.

Обособленное расположение базы и периодически появляющиеся видео с неопознанными летающими объектами спровоцировали к ней горячий интерес американцев, который перерос в своеобразную субкультуру. Инопланетян тут никто так и не увидел, но люди регулярно проводят здесь свои встречи.

Валерий Уваров, исследователь, член "Русского географического общества", в беседе с Царьградом рассказал, что изучал данный вопрос – НЛО – не менее тридцати лет.

"И изучал вопрос не только внутри нашей страны, но и за пределами, этот опыт подсказывает, что, к великому сожалению, за всеми этими наблюдениями, сенсационными заявлениями, которые делает Пентагон, на самом деле ничего не стоит, это все фейки. Зачем это делается, это другая сторона вопроса – я никогда не понимал, зачем обманывать людей? – отмечает эксперт. – Но это все фейки – как человек, который сталкивался несколько раз с этим объектами, я могу сказать, что они вообще ведут себя совершенно иначе. И мне достаточно увидеть фотографию или видео, чтобы сказать – это фейк, это неправда".

А подстраховаться-то надо

Несмотря на заявления американских пилотов об НЛО, президент США Дональд Трамп в июне прошлого года отметил, что не особенно верит в их встречу с неопознанными объектами. И это на фоне того, что Трамп объявил о создании космических войск и распорядился выделить на них 40 миллионов долларов.

И презентовал эмблему новых войск, которая напоминает эмблему из фантастического сериала "Звёздный путь". То есть, с одной стороны, пилотам он, конечно, не верит. А с другой – не грех и перестраховаться, видимо.