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"Секретные данные" ЦРУ о русских разоблачили: Уже не просто "теория заговора" - Пушков

18 апреля 2021, 04:05  •  68 • Политика
Сенатор Пушков объяснил, откуда взялся фейк в издании The New York Times о русских в Афганистане и зачем его вбросили. "И это не "теория заговора", а реальный заговор", - отметил политик.
В 2020 году газета The New York Times опубликовала "секретные данные" о том, что русские якобы платили участникам "Талибана"* за убийство американских солдат в Афганистане. Сенатор Алексей Пушков рассказал о результатах расследования, благодаря которому было доказано, что этот фейк был вброшен американскими спецслужбами.
Политик ссылается на итоги расследования, проведённого американским писателем, адвокатом и журналистом Гленном Гринвальдом. Тот выяснил, что авторами "вброса" выступили американские спецслужбы, а распространителями - карманные СМИ, такие как The New York Times и The Washington Post.
Отмечается, что целью фейка было оказать давление на президента США Дональда Трампа, а заодно выставить его в дурном свете. И только когда к власти пришёл Джо Байден, американские спецслужбы признали, что сомневаются в правдивости данной информации. Это означает, что в лучшем случае у ЦРУ не было никаких доказательств, а в худшем - информация не соответствует действительности.
Этот фейк был вброшен американскими спецслужбами в карманные СМИ, чтобы создать дополнительные проблемы Трампу во время выборов. Что доказывает наличие широкого антитрамповского политического заговора в США. И это не "теория заговора", а реальный заговор,
- комментирует результаты расследования Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, американский истеблишмент был настроен против Дональда Трампа и ставил ему палки в колёса с самого начала его президентства. Этот антагонизм достиг апогея во время выборов 2020 года. Было зафиксировано множество нарушений, включая голосование "мёртвых душ" и сомнительные голоса, пришедшие по почте. Тем не менее победителем всё равно был объявлен Джо Байден, а всех несогласных с этим яростно банили во всех медиа и соцсетях.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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