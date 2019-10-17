"Секретность в стиле советской эпохи": Америка нашла, за что критиковать Россию в деле "заблудившихся" дипломатов

При себе у иностранцев не было документов для нахождения на режимной территории. И хотя американские дипломаты уведомляли о своей поездке Минобороны, они указали, что планируют посетить Архангельск, а не город в области, сообщали в российском МИД. Сейчас их отпустили, но считается, что они нарушили российское законодательство, пишут в западных СМИ. Их визит связывают со случившимся 8 августа взрывом ядерного двигателя ракеты на военном полигоне у Двинского залива Белого моря. Он находится на расстоянии 40 км от Северодвинска и 100 км от Архангельска.

Эта история взбудоражила не только российские, но и западные СМИ. Таким образом, каждое издание постаралось выразить свою точку зрения на происходящее.

Fox News , США, пишут, уводя от темы визита в Россию своими согражданами: "Изменчивые и противоречивые оценки российских чиновников относительно этого инцидента сравнивают с попытками Советского Союза скрыть взрыв 1986 года и пожар на Чернобыльской атомной электростанции на Украине, самую страшную ядерную катастрофу в мире".

The Wall Street Journal , США, высказывается: "После взрыва российские власти прибегли к секретности в стиле советской эпохи, например, к удалению объявления о резком повышении уровня радиации с веб-сайта города Северодвинска". Опять же, с заголовком о задержанных американцах на режимной территории в России, издание уходит от темы и критикует российские власти.