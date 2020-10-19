"Секретное видео подготовки государственного визита Зеленского в Турцию" показал военкор Коц

Турецкий лидер, пожимая руку Зеленскому, не только уверил его в том, что никогда не признает Крым российским, но и поблагодарил за активизацию действий против сторонников личного врага Эрдогана Гюлена, которые проживают на территории Украины.

Действительно, как подтверждает издание "Страна", в последнее время на турецких диссидентов, скрывающихся в Незалежной, оказывается довольно сильное давление, граничащее с преследованиями.

Президенты двух стран протокольно улыбались друг другу на камеры, однако едва ли Эрдоган забыл историю двухлетней давности, когда в одной из "политических миниатюр" Зеленский довольно нелестно изображал лидера Турции.

В своём Telegram-канале военкор Александр Коц опубликовал отрывок из этого выступления, назвав его "Секретное видео подготовки государственного визита Зеленского в Турцию". В ролике тогда ещё будущий президент Украины, на голове которого красуется феска, с поклоном заявляет публике: "И сразу будет острая политическая реприза, внимание: Эрдоган - усатый таракан".

Опубликованный Александром Коцем ролик - очень короткий, но само выступление хорошо известно публике. В миниатюре Зеленского окружали девицы в восточных костюмах, которые исполняли танец живота, среди них находился также переодетый в женщину мужчина. Его и выделял из всех "Эрдоган" в исполнении Зеленского, восклицая: "Слава гаремам, гаремам слава!".