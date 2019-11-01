"Секретное оружие" Кремля. Путин опутывает Землю сетью российских станций - Die Welt

Сотрудничество в энергетическом секторе стало одной из главных тем недавней встречи Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Будапеште. Это касается и поставок природного газа, и атомной энергии, пишет автор.

В ФРГ этот источник энергии не одобряется, отмечает он. Однако в Восточной Европе и по всему миру АЭС пользуются большой популярностью. Атомная электростанция "Пакш", расположенная под Будапештом, производит половину электроэнергии для Венгрии.

Четыре реактора АЭС были построены Советским Союзом в 1970-е годы. В настоящее время российский концерн "Росатом" идет по следам своего советского предшественника, так как этого хочет Орбан, констатирует автор.