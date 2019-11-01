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"Секретное оружие" Кремля. Путин опутывает Землю сетью российских станций - Die Welt

01 ноября 2019, 15:54  •  47 • Политика
Россия покрывает мир сетью атомных электростанций, которые стали "секретным оружием", которое строит Кремль для своей глобальной власти в ближайшие десятилетия. Об этом пишет германская Die Welt.
Сотрудничество в энергетическом секторе стало одной из главных тем недавней встречи Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Будапеште. Это касается и поставок природного газа, и атомной энергии, пишет автор.
В ФРГ этот источник энергии не одобряется, отмечает он. Однако в Восточной Европе и по всему миру АЭС пользуются большой популярностью. Атомная электростанция "Пакш", расположенная под Будапештом, производит половину электроэнергии для Венгрии.
Четыре реактора АЭС были построены Советским Союзом в 1970-е годы. В настоящее время российский концерн "Росатом" идет по следам своего советского предшественника, так как этого хочет Орбан, констатирует автор.

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