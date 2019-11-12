"Секретная технология позволит русским давить на Израиль": Сирийские военные передали в Россию важное оружие - СМИ

Израильская система противоракетной обороны "Праща Давида" сработала по двум сирийским ракетам. Военные решили, что сирийцы стреляют по израильским поселениям на палестинских территориях. Однако система ПРО не смогла четко захватить цель, поэтому ракеты-перехватчики решили уничтожить в полёте. Одна из них всё-таки упала в Сирии, но не получила повреждений.

Именно эту ракету нашли сирийские военные, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Китайский ресурс добавил, что сирийцы вывезли ракету на совместную базу с русскими. Затем её переправили в Москву. Затем ракету-перехватчик изучат специалисты. Армия обороны Израиля подтвердила эти данные Israel Defense.

Теперь израильские военные опасаются, что к российским специалистам попадёт их секретная информация. Технология поможет России давить на Израиль. Израильтяне также боятся, что информация вообще попадёт в руки их врагов.

Израильская система противоракетной обороны "Праща Давида" считается одной из самых современных в мире. По возможностям система ПРО этого государства сопоставима с российской С-400, утверждают СМИ.