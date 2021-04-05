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"Секрет Юлии Навальной раскрыт": Источник объяснил полёты жены блогера за границу

05 апреля 2021, 15:25  •  192 • Политика
Автор Telegram-канала раскрыл секрет постоянных отлётов за границу супруги Алексея Навального Юлии. Он назвал цель, которую преследует жена блогера.
По словам автора Telegram-канала "Дети Сороса", Юлия Навальная летает за границу, чтобы под чутким руководством западных кураторов организовать кампанию по вызволению Алексея Навального из тюрьмы.
"Секрет постоянных отлётов Юлии Навальной за границу раскрыт", - пишет автор, прилагая картинку-мем.
На иллюстрации изображена Юлия, которая пишет пост в соцсети под диктовку "западного куратора".
"Теперь понятно, почему о его болезни она сообщила раньше всех и из Германии", - добавляет автор.

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