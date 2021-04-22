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"Секрет успешного шпионажа": Спецслужба Британии завела аккаунт в Instagram
22 апреля 2021, 16:15 • 110 • Политика
Британская служба контрразведки MI5 завела аккаунт в Instagram. Она обещает рассказать всем о ранее тайнах своей работы.
Служба контрразведки Великобритания MI5 создала официальный аккаунт в Instagram. Британцы обещают рассказать о нюансах работы.
"Секрет успешного шпионажа? Рассмотрите все грани, это даст лучший обзор... Мы открываем свои двери через Instagram, предоставляя вам эксклюзивный взгляд на жизнь внутри MI5", - написано в первом посте в соцсети.
Фото: Скриншот из Instagram mi5official
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