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"Секрет успешного шпионажа": Спецслужба Британии завела аккаунт в Instagram

22 апреля 2021, 16:15  •  110 • Политика
Британская служба контрразведки MI5 завела аккаунт в Instagram. Она обещает рассказать всем о ранее тайнах своей работы.
Служба контрразведки Великобритания MI5 создала официальный аккаунт в Instagram. Британцы обещают рассказать о нюансах работы.
"Секрет успешного шпионажа? Рассмотрите все грани, это даст лучший обзор... Мы открываем свои двери через Instagram, предоставляя вам эксклюзивный взгляд на жизнь внутри MI5", - написано в первом посте в соцсети.
Фото: Скриншот из Instagram mi5official

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