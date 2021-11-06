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"Секрет успеха русской обороны": Самолёт А-50У вызвал восхищение эксперта National Interest

06 ноября 2021, 19:05  •  174 • Политика
National Interest назвал самолёт А-50У секретом успеха русской обороны. "Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей", - восхищённо отмечает американский эксперт.
Русский самолёт-разведчик Бериева А-50У впечатлил американцев. Эксперт журнала National Interest назвал обновлённую версию "летающего радара" одним из ключевых элементов успеха русской системы обороны и разведки.
Речь идёт о модернизированном самолёте разведки А-50У. По словам научного сотрудника американского Центра национальных интересов Марка Эпископоса, обновлённая версия "летающего радара" получила более мощный радиотехнический комплекс, а также улучшенные лётные и боевые характеристики.
Прежде всего специалист обращает внимание на новый радиолокационный купол самолёта. За счёт использования современных материалов он стал легче по сравнению с предыдущей версией.
Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей,
- восхищённо пишет эксперт.
Специалист добавляет, что у США имеется схожий по конструкции и функциям самолёт. Это Boeing E-3 Sentry. Однако истинные характеристики обеих машин строго засекречены, поэтому полноценно сравнить два "летающих радара" невозможно.

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