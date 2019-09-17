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"Сегодняшняя ситуация - на пользу обеим странам": Эксперт об экономической интеграции России и Белоруссии
17 сентября 2019, 10:24 • 18 • В мире
Процессы интеграции России и Белоруссии идут уже не первый год, и в целом Минск и Москва нацелены на завершение процессов. По мнению депутата Госдумы Юрия Швыткина, сближение двух стран – процесс взаимовыгодный, к тому же он уменьшит риски со стороны Евросоюза.
Об этом зампред Комитета Госдумы по обороне рассказал в беседе с Nation News, напомнив, что этот курс президенты двух стран взяли еще год назад, а теперь очевидно, что процесс продолжается, и он несет выгоду и России, и Белоруссии – "самым близким государствам и народам".
Если говорить о социальных гарантиях, то в этом вопросе необходимо выработать единую концепцию, добавил депутат. О единой валюте говорить пока преждевременно, считает он. Тем более что в настоящий момент говорится о сохранении двух регуляторов.
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