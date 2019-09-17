"Сегодняшняя ситуация - на пользу обеим странам": Эксперт об экономической интеграции России и Белоруссии

Об этом зампред Комитета Госдумы по обороне рассказал в беседе с Nation News, напомнив, что этот курс президенты двух стран взяли еще год назад, а теперь очевидно, что процесс продолжается, и он несет выгоду и России, и Белоруссии – "самым близким государствам и народам".

"И экономическая интеграция подразумевает много различных пунктов; один из них — это даже введение совместного роуминга на территории этих стран. Это, безусловно, приближает снижение рисков со стороны Евросоюза. Совместно преодолеть их будет проще, и тут речь идет об энергетике, нефти и так далее. У нас есть нефть, газ и есть необходимость в потреблении, и эта интеграция экономическая позволит избежать трений в этом вопросе и двигаться дальше", - уверен Швыткин.

Если говорить о социальных гарантиях, то в этом вопросе необходимо выработать единую концепцию, добавил депутат. О единой валюте говорить пока преждевременно, считает он. Тем более что в настоящий момент говорится о сохранении двух регуляторов.