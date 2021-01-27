"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ

Полиция Москвы поймала первого прыгавшего на машине ФСБ с номерами серии АМР на незаконной акции 23 января. Им оказался популярный TikTok-блогер. В Сети выложили видеозапись задержания.

Речь идёт об участнике инцидента, который произошёл на несанкционированной акции в Москве. На Трубной улице протестующие набросились на автомобиль с мигалкой. Сначала кидали в него снежками, затем начали прыгать на машине и пытаться разбить ногами стёкла авто. В результате водитель получил травму глаза.

Сегодня ты звезда Тик-Тока и живёшь с друзьями в крутом тикторском доме, а завтра тук-тук, и люди в чёрном помещают твоё нежное тело в казённый дом!

- комментирует Telegram-канал "Кремлёвская прачка".

Все эти гребни, выбившие мужику глаз (мирный протест, угу), заедут на хорошие сроки за тяжкие телесные. Дети ещё не поняли, что мир изменился,

- добавляет известный блогер Сергей Колясников.

Он отмечает, что во время протестов в Гонконге правоохранители также "заходили в гости" к "борцам за свободу".