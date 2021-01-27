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"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ

27 января 2021, 06:45  •  246 • Политика
Задержан прыгавший на машину ФСБ с номерами АМР на акции 23 января в Москве популярный TikTok-блогер. "Сегодня ты звезда Тик-Тока и живёшь с друзьями в крутом тикторском доме, а завтра тук-тук, и люди в чёрном помещают твоё нежное тело в казённый дом!" - комментируют в Сети.
Полиция Москвы поймала первого прыгавшего на машине ФСБ с номерами серии АМР на незаконной акции 23 января. Им оказался популярный TikTok-блогер. В Сети выложили видеозапись задержания.
Речь идёт об участнике инцидента, который произошёл на несанкционированной акции в Москве. На Трубной улице протестующие набросились на автомобиль с мигалкой. Сначала кидали в него снежками, затем начали прыгать на машине и пытаться разбить ногами стёкла авто. В результате водитель получил травму глаза.
Сегодня ты звезда Тик-Тока и живёшь с друзьями в крутом тикторском доме, а завтра тук-тук, и люди в чёрном помещают твоё нежное тело в казённый дом!
- комментирует Telegram-канал "Кремлёвская прачка".
Все эти гребни, выбившие мужику глаз (мирный протест, угу), заедут на хорошие сроки за тяжкие телесные. Дети ещё не поняли, что мир изменился,
- добавляет известный блогер Сергей Колясников.
Он отмечает, что во время протестов в Гонконге правоохранители также "заходили в гости" к "борцам за свободу".

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