Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть...
Протесты в рамках закона, хамство чиновников и внимание к ветеранам: о чём Путин...
Всё и так работает
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
Главная / Политика

"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже

11 декабря 2019, 01:09  •  58 • Политика
9 декабря в Париже проходил саммит лидеров стран "нормандской четвёрки". Ангела Меркель одной фразой, обращённой к президенту России, подвела его итоги. "Сегодня ты победитель…" - сказала она.
Как пишет журналист издания "Коммерсантъ" Андрей Колесников, эти слова канцлер Германии произнесла, хоть и "без особой радости", после окончания переговоров, когда лидеры "нормандской четвёрки" шли на совместную пресс-конференцию.
В целом же фрау канцлерин итогами встречи осталась довольна. По её словам, дело "сдвинулось с мёртвой точки". Об этом Меркель сказала в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung.
Своим мнением с журналистами по поводу саммита и личных переговоров с президентом России поделился и Владимир Зеленский. "Давайте говорить "ничья", - предложил он.
При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
11 декабря 2019, 01:09
Гражданин — начальник: чиновников предложили наказывать за оскорбления
10 декабря 2019, 02:24
Елисейский дворец объявил о завершении "нормандского саммита": Путин и Зеленский начали личную встречу
10 декабря 2019, 12:09
Пушков объяснил важность «нормандского саммита» в Париже
10 декабря 2019, 02:24
Грета Тунберг против Трампа: Началась борьба за звание "Человек года" по версии Time
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
10 декабря 2019, 05:39
Просят надбавки: молодежи Крайнего Севера планируют повысить зарплату
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2019, 00:54
Протесты в рамках закона, хамство чиновников и внимание к ветеранам: о чём Путин гово...
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 00:54
Фадеев: СПЧ займётся делами против 6 тысяч россиян на Украине
11 декабря 2019, 01:09
"Его превосходительство": Журналистов заинтересовали таблички с именами лид...
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
09 декабря 2019, 03:40
"Они же невидимки": Русская ПВО сбила американский беспилотник?
09 декабря 2019, 11:39
Зеленского вынесли за скобки
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
08 декабря 2019, 19:24
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады - из Киева: На майдане - кучка с флагами. Но Зеленский струсит
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.