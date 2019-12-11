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"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
11 декабря 2019, 01:09 • 58 • Политика
9 декабря в Париже проходил саммит лидеров стран "нормандской четвёрки". Ангела Меркель одной фразой, обращённой к президенту России, подвела его итоги. "Сегодня ты победитель…" - сказала она.
Как пишет журналист издания "Коммерсантъ" Андрей Колесников, эти слова канцлер Германии произнесла, хоть и "без особой радости", после окончания переговоров, когда лидеры "нормандской четвёрки" шли на совместную пресс-конференцию.
В целом же фрау канцлерин итогами встречи осталась довольна. По её словам, дело "сдвинулось с мёртвой точки". Об этом Меркель сказала в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung.
Своим мнением с журналистами по поводу саммита и личных переговоров с президентом России поделился и Владимир Зеленский. "Давайте говорить "ничья", - предложил он.
При этом Зеленский отметил, что переговоры, на его взгляд, "были сложными", а вместо намеченных 20 минут продолжались почти час и состояли из двух частей: когда в комнате для переговоров были представители всех сторон, а затем разговор продолжился тет-а-тет. По словам украинского президента, Путин очень скрупулёзен, поэтому и разговор с ним вести непросто.
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