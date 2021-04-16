"Сегодня ребёнок, а завтра… ": От "патриотов" Авакова открестились даже в СБУ

На Украине очевидно проходит масштабная подготовка украинских полицаев и боевиков к тому, что в целом убийства детей "не так уж и страшны". От шокирующей программы "патриотов" и соратников главы МВД Арсена Авакова открестились даже в СБУ. "Сегодня ребёнок, а завтра - предатель!", - гласит распространяемая в армейских частях ВСУ листовка.Telegram-канал "Украинский формат" обнародовал листовку, которую сейчас распространяют в украинских военных частях."Во многих украинских армейских частях распространяют эту листовку, заранее подготавливая солдат к нормальному восприятию и принятию убийства детей. Ну а что?! На Донбассе все сепаратисты, и сепаратизм не имеет возраста и пола", - подписано под фото.Само же фото разделено на две части, где в одной силуэт военного тянется к ребёнку, а на втором фото этот же ребёнок стреляет военному в спину, и надпись на украинском гласит: "Сепаратизм не имеет пола и возраста. Сегодня он ребёнок, а завтра – предатель!".В инсайдерском канале СБУ поспешили откреститься от такой пропаганды."Руководству об этой "красоте" уже доложили, и мы сейчас как раз предпринимаем контрмеры. С ряда площадок публикацию уже удалось вытравить, но она появляется снова. Такую дрянь отказываются клепать даже наши сотрудники - даже при всей специфике службы", - написал "Крiт СБУ".По словам инсайдера, заказчик этого материала "из "своих" и находится в Украине"."Если точнее, это люди из аваковской шоблы", - написал он.Автор также отметил, что вероятной целью такой программы является политическая игра против нынешнего президента Владимира Зеленского.Напомним, что 3 апреля Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника. Позднее СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка в Донбассе. По версии Киева, "ребёнок погиб от взрывного устройства, которое нашёл во дворе".Малыша похоронили в закрытом гробу 5 апреля.