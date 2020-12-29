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"Сегодня прививок не будет": В Германии на старте вакцинации начались проблемы
29 декабря 2020, 12:30 • 24 • В мире
В двух округах Баварии отказались проводить программу вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата. Нешуточные проблемы с препаратом довели до того, что местные власти уже вознамерились дополнительно проконсультироваться с поставщиками.
Из-за нарушения холодовой цепи, требуемой для поставок и хранения вакцины от коронавируса, были отменены программы по вакцинации в двух округах Баварии. Как сообщили местные власти, в связи с проблемами необходимо дополнительно проконсультироваться с поставщиками.
Сама вакцина требует особых условий хранения и транспортировки. В частности, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech препарат требуется хранить при температуре 75-80 градусов Цельсия. После размораживания вакцины срок хранения составляет до 5 дней при температуре от 2 до 8 градусов.
Однако в двух округах Баварии пошло что-то не так. Как уточнила представитель администрации района Кобург (Верхняя Франкония), сегодня прививки не будет.
Местные власти будут обсуждать сложившуюся ситуацию с BioNTech.
По информации немецкой радиостанции Bayerischer Rundfunk, проблемы наблюдались в округах Верхняя Франкония и Швабия.
В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально началась кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны ещё в субботу вечером.
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