"Сегодня прививок не будет": В Германии на старте вакцинации начались проблемы

Из-за нарушения холодовой цепи, требуемой для поставок и хранения вакцины от коронавируса, были отменены программы по вакцинации в двух округах Баварии. Как сообщили местные власти, в связи с проблемами необходимо дополнительно проконсультироваться с поставщиками.

Сама вакцина требует особых условий хранения и транспортировки. В частности, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech препарат требуется хранить при температуре 75-80 градусов Цельсия. После размораживания вакцины срок хранения составляет до 5 дней при температуре от 2 до 8 градусов.

Однако в двух округах Баварии пошло что-то не так. Как уточнила представитель администрации района Кобург (Верхняя Франкония), сегодня прививки не будет.

Местные власти будут обсуждать сложившуюся ситуацию с BioNTech.

По информации немецкой радиостанции Bayerischer Rundfunk, проблемы наблюдались в округах Верхняя Франкония и Швабия.

В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально началась кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны ещё в субботу вечером.