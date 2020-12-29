Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
Главная / В мире

"Сегодня прививок не будет": В Германии на старте вакцинации начались проблемы

29 декабря 2020, 12:30  •  24 • В мире
В двух округах Баварии отказались проводить программу вакцинации из-за нарушения режима хранения препарата. Нешуточные проблемы с препаратом довели до того, что местные власти уже вознамерились дополнительно проконсультироваться с поставщиками.
Из-за нарушения холодовой цепи, требуемой для поставок и хранения вакцины от коронавируса, были отменены программы по вакцинации в двух округах Баварии. Как сообщили местные власти, в связи с проблемами необходимо дополнительно проконсультироваться с поставщиками.
Сама вакцина требует особых условий хранения и транспортировки. В частности, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech препарат требуется хранить при температуре 75-80 градусов Цельсия. После размораживания вакцины срок хранения составляет до 5 дней при температуре от 2 до 8 градусов.
Однако в двух округах Баварии пошло что-то не так. Как уточнила представитель администрации района Кобург (Верхняя Франкония), сегодня прививки не будет.
Местные власти будут обсуждать сложившуюся ситуацию с BioNTech.
По информации немецкой радиостанции Bayerischer Rundfunk, проблемы наблюдались в округах Верхняя Франкония и Швабия.
В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально началась кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны ещё в субботу вечером.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
28 декабря 2020, 06:15
"Я прививаться не буду": Лукашенко объяснил, почему принял такое решение
29 декабря 2020, 01:30
Советник Минобороны разоблачил Грефа: За экспериментами с искусственным интеллектом стоят глобалисты
28 декабря 2020, 18:10
Первопричину пандемии поручили найти "гонцам" ВОЗ. Die Welt узнал, в чём сомнения учёных
28 декабря 2020, 09:50
«Если здоровье позволяет всё выдержать — значит, выживешь»: россиянин Юрий Кирдюшкин о филиппинской тюрьме
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2020, 02:20
«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
24 декабря 2020, 07:50
«В связи с врождённым кретинизмом»: В Раде потребовали отозвать госфинансирование фильма Сенцова
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
27 декабря 2020, 22:55
"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.