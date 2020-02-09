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"Сегодня отвоевал лишнюю чашку кофе": Американец рассказал, как живут на карантинном лайнере в Японии

09 февраля 2020, 20:39  •  79 • В мире
Чтобы "не сойти с ума от скуки", американский пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас находится на карантине в японской Иокогаме, выкладывает в Twitter зарисовки "о еде". "Сегодня отвоевал лишнюю чашку кофе", - пишет он.
Наличие нового типа коронавируса подтверждено ещё у трёх пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Напомним, судно находится на карантине у японского порта Иокогама.
Агентство Kyodo сообщает, что в настоящее время число заболевших на судне выросло до 64 человек. Отметим, что их национальность не уточняется. Накануне жители Иокогамы устроили массовую акцию - они пришли к лайнеру с ободряющими плакатами, чтобы поддержать тех, кто находится на борту.
Один из пассажиров, американец, решил поделиться с пользователями в своём Twitter зарисовками, как проходят будни на борту. Так, он выкладывает отзывы о "карантинной" еде, чтобы "не сойти с ума от скуки":
"День третий: чудесный вид на Иокогаму во время обеда";
"Йогурт с алоэ вера неплох, но на вкус как лосьон для загара";
"Вчера не принесли кофе, сегодня отвоевал лишнюю чашку";
"Когда карантин закончится, меня придётся силой вытаскивать после такого сервиса".
Напомним, что все 3700 пассажиров должны оставаться на судне до 20 февраля. Nation News сообщали, что власти КНР построили второй госпиталь для лечения корона-вируса.

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