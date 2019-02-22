Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Солдаты уходят, "миротворцы" приходят: США отправят в Сирию еще 200 че...
Голы Жиру и Перишича, поражения «Шахтёра» и БАТЭ, шесть удалений: чем запомнилис...
Крик отчаянья немецкой пенсионерки опубликовали СМИ, её пенсия оказалась ниже по...
Туристы Шарм-эль-Шейха вместо пейзажей будут любоваться серой стеной: В Египте о...
Главная / Политика

"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым

22 февраля 2019, 11:24  •  212 • Политика
Теннисист Евгений Кафельников назвал большинство граждан России "безграмотными, ленивыми и неопрятными папуасами". За это его поставили в один ряд с забытым музыкантом Андреем Макаревичем и экс-шахматистом и неудавшимся политиком Гарри Каспаровым. "Сегодня он никто", - пишут о Кафельникове в соцсетях.
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников считает большинство граждан России "безграмотными, ленивыми и неопрятными папуасами". В ответ пользователи соцсетей поделились своим мнением о забытом теннисисте.
Его поставили в один ряд с когда-то хорошим музыкантом Андреем Макаревичем и отличным шахматистом, но провальным политиком-оппозиционером Гарри Каспаровым. Они тоже нелестно отзывались о жителях России и теперь заслуженно забыты.
"Успехи в профессии и наличие определенных талантов не смогут замаскировать и нивелировать то д... , которое заполняет мозг и душу этих индивидуумов. Зы. Кстати, сегодня Кафельников - никто", - написала в Twitter Юлия Витязева.
"Душа как была "с гнильцой", она так и останется..." - соглашаются пользователи в комментариях.
"Желчь разъедает, бывает такое от бывших успехов", - пишет Раиса Павлова.
"Вывод один. Каждый должен заниматься своим делом. А когда пытается заниматься тем, в чем не сильно разбирается, получается то, что мы видим", - добавляет ещё одна пользовательница Twitter.
Напомним, что резкие высказывания в адрес граждан России Кафельников сделал в ответ на информацию о высокой поддержке президента Владимира Путина. После критики в свой адрес из-за оскорбительных слов теннисист и вовсе перешёл на матерные выражения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


212
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 11:24
Bloomberg: Англосфере приходит конец, виноваты Brexit и Трамп
21 февраля 2019, 22:24
"Бред, заказанный Ходорковским": Версию "донбасского следа" в деле об убийстве журналистов в ЦАР высмеяли в Сети
22 февраля 2019, 11:24
"Сегодня он - никто": Кафельникова поставили в один ряд с Макаревичем и Каспаровым
Загрузка...
21 февраля 2019, 12:39
Импорт терроризма при помощи США: Коротченко рассказал, как сирийские боевики угрожают России
22 февраля 2019, 04:54
Солдаты уходят, "миротворцы" приходят: США отправят в Сирию еще 200 человек
21 февраля 2019, 15:54
"Начинайте этим заниматься немедленно": Медведев начал работу после послания Путина с просьбы
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 15:09
«Почти нацистская речь»: Трамп обратился к армии Венесуэлы
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызвал споры в Сети
20 февраля 2019, 17:09
Все ПВО в мире разом стали бесполезны: военкор о представленной Путиным ракете "Циркон"
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.