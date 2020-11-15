"Сегодня мы будем готовить Уткина": В шутке Comedy Club увидели "заказуху" Ходорковского

Популярное шоу Comedy Club выпустило ролик с "шутками" про Владимира Соловьёва. После этого бывших кавээнщиков заподозрили в снятии "заказухи" на деньги беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского.

В ролике Соловьёва представили в виде ведущего различных программ и шоу. То он оскорбляет главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, то "готовит отбивную из Уткина", то снимается в Ералаше.

Камеди Клаб получил транш от МБХ на травлю Соловьёва и его команды? Сами сыграли - сами посмеялись? Какой инвестор, такой и юмор - скудный и плоский. Жаль, конечно, что парни из хороших и талантливых кавээнщиков превращаются в шутников на корпоративах Ходорковского и Ко, - прокомментировал ролик политолог Александр Сосновский.

Напомним, что с этого года Соловьёв выступает не только на радио и телевидении, но и ведёт трансляции на YouTube. Данный факт вызывает сильное раздражение у его недоброжелателей. Настолько сильное, что они публикуют инструкции по уничтожению YouTube-канала Соловьёва. Правда, успехов в этом пока не достигли.