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"Сегодня мы будем готовить Уткина": В шутке Comedy Club увидели "заказуху" Ходорковского

15 ноября 2020, 14:20  •  25 • Политика
Comedy Club посвятил ролик Владимиру Соловьёву, в котором он "готовит Уткина" и оскорбляет Венедиктова. Однако юмор экс-кавээнщиков не оценили. "Камеди Клаб получил транш от МБХ на травлю Соловьёва и его команды?" - интересуется политолог Александр Сосновский.
Популярное шоу Comedy Club выпустило ролик с "шутками" про Владимира Соловьёва. После этого бывших кавээнщиков заподозрили в снятии "заказухи" на деньги беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского.
В ролике Соловьёва представили в виде ведущего различных программ и шоу. То он оскорбляет главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, то "готовит отбивную из Уткина", то снимается в Ералаше.
Камеди Клаб получил транш от МБХ на травлю Соловьёва и его команды? Сами сыграли - сами посмеялись? Какой инвестор, такой и юмор - скудный и плоский. Жаль, конечно, что парни из хороших и талантливых кавээнщиков превращаются в шутников на корпоративах Ходорковского и Ко, - прокомментировал ролик политолог Александр Сосновский.
Напомним, что с этого года Соловьёв выступает не только на радио и телевидении, но и ведёт трансляции на YouTube. Данный факт вызывает сильное раздражение у его недоброжелателей. Настолько сильное, что они публикуют инструкции по уничтожению YouTube-канала Соловьёва. Правда, успехов в этом пока не достигли.

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